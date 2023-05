Tina Turner morta a 83 anni. «La regina del rock si è spenta dopo una lunga malattia»

Simply the best. Tina Turner è morta a 83 anni. Lo ha detto il suo portavoce: «Tina Turner, la regina del Rock'n Roll' è morta serenamente oggi all'età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello». Tina Turner aveva sofferto di una serie di problemi di salute negli ultimi anni tra cui un cancro, un ictus e insufficienza renale. In una carriera di 60 anni, la cantante vincitrice di otto Grammy di cui sei negli anni Ottanta e che è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame e un'altra sulla St. Louis Walk of Fame, si era affermata come una delle voci più famose del rock con successi internazionali come Proud Mary e The Best. Il vero nome era Anna Mae Bullock, Tina era nata a Nutbush, Tennessee. Nella sua autobiografia, Tina, diventata nel 1993 il film What's Love Got To Do With It con Angela Bassett vincitore di tre Oscar, la diva del rock aveva raccontato la turbolenta relazione con l'ex marito Ike Turner che negli anni Sessanta l'aveva fatta diventare famosa ma l'aveva anche soggetta a gravi episodi di violenza domestica. La storia della vita di Tina, che aveva preso la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio con il producer tedesco Erwin Bach, è stata anche immortalata in un popolare show tuttora in scena al West End.

Tina Turner, i grandi successi

È diventata famosa insieme al marito Ike negli anni '60 con canzoni tra cui Proud Mary e River Deep, Mountain High. Poi, dopo il divorzio nel 1978, i successi sono diventati ancora più grandi da solista negli anni '80. Soprannominata la regina del rock 'n' roll, Tina Turner era famosa per le sue esibizioni energiche e per la sua voce roca e potente. Ha vinto otto Grammy Awards ed è stata inserita nella Rock 'n' Roll Hall of Fame nel 2021 come artista solista, dopo essere stata inserita per la prima volta insieme a Ike nel 1991. Al momento della sua introduzione da solista, la Hall of Fame ha spiegato che Tina Turner aveva «dato espressione alle possibilità che una donna nera potesse conquistare un palcoscenico».

La vita e il rapporto con Ike Turner

Le star più giovani che hanno sentito la sua influenza includono Beyonce, Janet Jackson, Janelle Monae e Rihanna.

Nata nel Tennessee in una famiglia di mezzadri, ha trovato per la prima volta il successo come una delle cantanti di supporto per la band di suo marito The Kings of Rhythm. Diventata poi leader della band, la coppia assaporò il successo commerciale con Fool in Love e It's Gonna Work Out Fine, che raggiunsero le classifiche statunitensi nei primi anni '60. I loro altri successi includevano Nutbush City Limits del 1973, sulla piccola città dove nacque Tina. Ma le violenze fisiche ed emotive di Ike stava prendendo il sopravvento. È stato lui a cambiare il suo nome dal suo nome di nascita, Anna Mae Bullock, a Tina Turner - una decisione che ha preso a sua insaputa. Tina Turner ha ricordato il trauma della relazione in un libro di memorie del 201, My Love Story, in cui ha paragonato il sesso con il musicista a «una specie di stupro». «Ha usato il mio naso come un sacco da boxe così tante volte che potevo sentire il sangue che mi scorreva in gola quando cantavo», ha scritto.

BREAKING: Musician and 'Queen of Rock'n Roll' Tina Turner has died at the age of 83.



Read more: https://t.co/lD31Pwjlrr



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/MpwXMeVxOO — Sky News (@SkyNews) May 24, 2023

Poi ha costruito la sua carriera ed è diventata una delle più grandi star pop e rock degli anni '80 e '90, con successi come Let's Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, il tema di James Bond GoldenEye, I Don't Wanna Fight and It Takes Two, un duetto con Rod Stewart. Ha anche recitato nel film del 1985 Mad Max Beyond Thunderdome - che presentava un altro dei suoi successi, We Don't Need Another Hero - e nell'opera rock degli Who del 1975 Tommy as the Acid Queen.