Tina Cipollari, prove di famiglia allargata: a passeggio col fidanzato Vincenzo Ferrara e il figlio Gianluca

Tina Cipollari assieme al fidanzato Vincenzo Ferrara e al figlio Gianluca Nalli. Prova di famiglia allargata per Tina Cipollari, che dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli ha ritrovato l’amore, a distanza, con il ristoratore fiorentino.



Tina Cipollari è un’opinionista storica di “Uomini e donne” di Maria De Filippi e la sua partecipazione al programma, dove spesso sfida l’acerrima nemica Gemma Galgani, la trattiene nella Capitale. Il suo amore abita a Firenze e lei spesso approfitta dei momenti di pausa delle registrazioni della trasmissione per andarlo a trovare.

Stavolta però “Nuovo” l’ha sorpresa mentre, in trasferta in Toscana, fa prove di famiglia allargata: a passeggio insieme a lei e al fidanzato infatti c’è anche uno dei suo figli, Gianluca Nalli, di 13 anni. Gianluca arriva e saluta affettuosamente Vincenzo, poi tutti e tre (rigorosamente con mascherina in volto) continuano la passeggiata mano nella mano, con gli uomini che si fanno carico di portare le buste delle spesa.



Dopo il periodo di lockdown in cui sono stati separati, Tina e Vincenzo sembrano inseparabili e chissà che a breve non annuncio le tanto attese nozze.

Ultimo aggiornamento: 15:52

