Tim Summer Hits 2024, la scaletta della prima serata: Venditti canta Notte prima degli Esami. Biglietti e come raggiungere Piazza del Popolo

Ci siamo, da stasera, martedì 11 giugno, partono i Tim Summer Hits 2024. I tormentoni dell'estate sono pronti a invadere la Capitale: saranno 4 le date (da oggi al 14 giugno) della kermesse in scena a Piazza del Popolo a Roma. Carlo Conti e Andrea Delogu i conduttori e 78 artisti che saliranno sul palco. Vediamo dunque i protagonisti di questa sera e la scaletta.

Tim Summer Hits, la scaletta della prima serata

Si parte alle 20 con Annalisa e Tananai che porteranno sul palco il loro singolo Storie brevi, poi toccherà ai The Kolors con Karma, Emma con Femme Fatale, Baby K con Fino al Blackout, Ana Mena e Dargen D'Amico con Cinema Spento. Tra i più attesi Antonello Venditti che (in periodo di Maturità) canterà la sua Notte prima degli esami l'inno dei maturandi che questo anno brinda ai 40 anni dalla sua uscita. E ci saranno anche Arisa, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Petit e Rhove

Biglietti e quando vederlo in tv

Non esistono biglietti in vendita, l’evento è gratuito, per tutti coloro che vorranno presenziare, in tempo, a Piazza del Popolo a Roma. Il grande show musicale sarà successivamente trasmesso in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2 con quattro appuntamenti.

Data di esordio sul piccolo schermo in prima serata: venerdì 28 giugno. A seguire il 7 luglio, il 12 e il 19 luglio, oltre a una puntata con il “meglio” della stagione”, il 26 luglio ​

Dove parcheggiare

L'evento che inizierà stasera e durerà per 4 giorni avrà delle ripercussioni della viabilità a Roma.

Ma sarà possibile raggiungere la zona con mezzi pubblici: L'area di piazza del Popolo è raggiungibile con la metro A, fermata Flaminio. Per quanto riguarda tutte le metropolitane (A, B, B1 e C), «ricordiamo - si legge - gli orari di servizio: dalle 5,30 alle 23,30. Il venerdì (e anche il sabato) il servizio è prolungato sino all'1,30 di notte. Sulla metro A, per lavori le ultime corse dei treni sono alle 21. Dopo, ci sono i bus con la linea MA. Il venerdì (e anche il sabato) questi lavori serali sono sospesi e la metro resta aperta sino all'1,30 di notte».