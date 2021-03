TikTok incorona Melissa Massetti, 400mila followers per i suoi video

ASCOLI - È nata una star, un idolo del nostro tempo. Una giovane ascolana, bellissima ed eclettica, dotata di un temperamento artistico non indifferente, unito ad una creatività e ad un carisma che in breve le hanno permesso di essere protagonista dei social, arrivando a conquistare quasi 400mila follower su TikTok.

È Melissa Massetti, figlia di Massimo Massetti, presidente del consiglio degli anziani della Quintana e dell’insegnante Laura Cannella, che in breve tempo ha conquistato anche 7 milioni di like. Più che la prestanza fisica, di cui è assolutamente dotata, e il temperamento scenico, che l’ha portata a recitare con Giuseppe Piccioni nel film “Questi giorni”, la 23enne ha conquistato i frequentatori della rete soprattutto per l‘ironia, parodiando canzoni famose. Grazie ad un’indiscutibile dose di genialità, utilizza inedite versioni di canzoni per affrontare argomenti più diversi: politica, attualità, gli amori sofferti, i disagi per la pandemia o l’ossessione per i segni zodiacali.

Nel profilo della 23enne si trovano anche spunti per riflessioni più profonde, con temi che trattano la parità di genere e la violenza domestica. Un percorso da influencer che brilla nonostante i tanti impegni, dal momento che lo scorso anno, dopo aver ottenuto la laurea triennale al Dams, ha deciso di specializzarsi in marketing a La Sapienza di Roma. La notorietà su TikTok è arrivata un anno fa con il lockdown, quando Melissa ha deciso di tentare di esorcizzare il brutto momento con video ironici. Il successo l’ha portata ad essere avvicinata da un’agenzia e a lavorare su progetti di grande soddisfazione.

