Tiger King, in arrivo una nuova serie, Joe vs Carole, mentre Joe Exotic resta in carcere

Mentre Joe Exotic resta ancora in carcere, perché ritenuto pericoloso e la seconda stagione di Tiger King non ha avuto lo stesso successo della prima, ecco che arriva la serie su Tiger King, con gli attori al posto dei veri personaggi.

Joe Exotic è stato condannato a 21 anni di detenzione per il tentato omicidio della sua rivale, l’attivista Carol Baskin che ha convinto - a quanto pare - la giuria a farlo rimanere in carcere, nonostante il cancro alla prostata di Tiger King; la storia assurda, incredibile, ma del tutto vera del "re delle tigri" ha avuto un successo globale su Netflix, tanto che la piattaforma ha dedicato una seconda stagione, meno forte della prima, perché i dettagli succosi erano già stati snocciolati.

Hollywood però non lascia mai indietro quello che profuma di denaro, e in tempi record ha realizzato la serie tv, Joe vs. Carole, miniserie che negli Stati Uniti debutterà il 3 marzo, in cui John Cameron Mitchell è Joe e Kate McKinnon, la Baskin.

Basata sulla seconda stagione del podcast di Wondery Over My Dead Body, la miniserie racconta tutto quello che ha portato all'arresto dell'ex proprietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park di Wynnewood in Oklahoma, accusato del tentato omicidio della rivale, proprietaria del Big Cat Rescue in Florida, oltre che di abuso e sfruttamento di animali esotici e selvatici a scopro di lucro. Ecco il trailer.

