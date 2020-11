The Voice Senior, Elettra Lamborghini censurata un'ora prima? Il caos in Rai dopo il videotutorial di Detto Fatto. La prima puntata di "The Voice Senior" su Rai Uno è stata mandata in onda ieri ed è già scoppiata una polemica. Sembra che un'ora prima della trasmissione, la Rai abbia deciso di tagliare la lezione di twerking di Elettra Lamborghini, intervenuta dopo l'esibizione di Viviana Stucchi, la concorrente con un passato allo Zecchino d'Oro e mamma di Luca Vismara.

APPROFONDIMENTI IL GOSSIP Fabrizio Corona e il matrimonio: dopo le pubblicazioni e il post di... LA REAZIONE Chiara Ferragni, Fedez fa uno scherzo a Leone ma la reazione è... IL CONTAGIO Giovanni Ciacci positivo al coronavirus: l'annuncio ai followers...

Secondo quanto riporta Tvblog, a Viale Mazzini ci sarebbe un clima di caccia alle streghe dopo lo scandalo del videotutorial di "Detto Fatto". Il programma di Bianca Guaccero è stato sospeso perché accusato di aver diffuso stereotipi di genere nel filmato sulla spesa sexy al supermercato. Una polemica esplosa proprio nella Giornata contro la Violenza sulle Donne.

Elettra Lamborghini, molto legata a The Voice, sarebbe stata invitata al talent show musicale over 60 per intrattenere il pubblico con una lezione di twerking. La concorrente Viviana Stucchi ha infatti scelto il suo successo sanremese per attirare l'attenzione dei giudici Bertè, D'Alessio, Clementino e Carrisi. Un'ora e mezza prima della messa in onda a chi lavorava al montaggio sarebbe stato ordinato di tagliare quella parte. L'ordine sarebbe partito dall'ad Fabrizio Salini per evitare nuovi malumori. Elettra Lamborghini è la regina del twerking, un tipo di ballo in cui il ballerino o la ballerina scuote i fianchi su e giù velocemente sul proprio asse verticale, creando così un tremolio sulle natiche.

Ultimo aggiornamento: 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA