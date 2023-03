The Voice Kids, standing ovation per Melissa Agliottone a Domenica In. Mara Venier alla 12enne marchigiana: «Sei una vera rivelazione»

SANT'ELPIDIO A MARE- Standig ovation anche a Domenica In per Melissa Agliottone, la 12enne marchigiana che si è aggiudicata la prima edizione di The Voice Kids. La vincitrice del talent show condotto da Antonella Clerici è stata invitata da Mara Venier e si è esibita dal vivo, cantando il brano con cui ha trionfato ieri sera, sabato 11 marzo: “Shallow” di Bradley Cooper e Lady Gaga.

Melissa Agliottone a Domenica In dopo il trionfo di The Voice Kids

«Sei una vera rivelazione», ha esclamato stupita la signora della domenica dopo l'esibizione di Melissa, con Clementino in studio che ripeteva «gradiosa» e Loredana Bertè al telefono, che l'ha seguita durante tutte le settimane di The Voice Kids. «Ho capito subito che era un fenomeno», ha sottolineato l'artista. Melissa Agliottone, 12 anni nata sotto il segno del Sagittario, è di Civitanova Marche (il padre è titolare della nota barberia cittadina Figaro) ma e cresciuta a Sant'Elpidio a Mare.

La musica per crescere

La musica nella sua crescita ha avuto un ruolo determinante - frequenta la scuola di canto Roberta Faccani (dal 2004 al 2010 "voce" dei Matia Bazar) dopo un trascorso all'Annibal Caro per canto, pianoforte e batteria - e adesso la ragazzina prodigio vuole sognare Sanremo. Ha conquistato Loredana Bertè che l'ha voluta nel suo team dopo l'esibizione di "Fallin" di Alicia Keys. Sono arrivati centinaia di complimenti tra cui quelli del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica.