The Voice, la Rai non vuole Sfera Ebbasta: al suo posto Asia Argento o Arisa

di Alessio Esposito

Inizia a prendere forma la giuria della prossima edizione di The Voice of Italy. Sicuri del posto sembrano essere Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno, mentre non ci sono speranze di vedere Sfera Ebbasta, profilo poco gradito ai vertici Rai. Secondo le ultime indiscrezioni, la poltrona ancora vacante potrebbe essere occupata da una fra Asia Argento e Arisa. La prima, dopo aver perso in corsa il ruolo di coach a X Factor, proverebbe a rilanciarsi con un altro talent, al fianco dell'ex compagno Morgan. Il nome di Arisa, invece, sarebbe il preferito dalla conduttrice Simona Ventura, che ha già lavorato con la cantante qualche anno fa proprio a X Factor.Non è ancora chiaro chi delle due siederà sulla poltrona rossa di The Voice, ma è certo che Sfera Ebbasta non ci sarà. Fabrizio Salini, ad di Rai 2, aveva infatti spiegato: «Appena mi sono stati sottoposti i nomi della giuria, ho posto un tema di opportunità su un giudice, un’osservazione anche di buon senso. Non è politically correct, è servizio pubblico e non è una brutta parola. Si tratta della nostra mission per cui stiamo qui».