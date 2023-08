The Kolors riempiono piazza Matteotti a Porto San Giorgio: video e foto

PORTO SAN GIORGIO «Quanti sieti ragà?». Si sono fatti attendere Anche se questa non è Ibiza ma Porto San Giorgio. Sul palco, per un clamoroso concerto gratuito, la band dell'estate 2023, The Kolors, è salita dopo le 22 accolta da un boato.

Guarda il video di Chiara Morini

Piazza Matteotti stracolma

Italodisco, il loro super tormentone, da diverse settimane è primo in classifica nelle radio, nella graduatoria Fimi, ed è presente anche nelle classifiche di alcuni paesi europei. La band milanese stanotte ha riempito piazza Matteotti.