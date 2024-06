Giuseppe Giacobazzi e Paolo Cevoli sono gli ambasciatori della comicità romagnola. Se poi loro due si esibiscono insieme all’amico, autore e mentore, Duilio Pizzocchi, anche lui comico emiliano, non può che venir fuori uno spettacolo dall’alto tasso di comicità. I tre saranno in scena sabato 22 giugno, alle ore 21, sul palco dell’Arena Gigli di Porto Recanati, per una serata voluta da Comune e Best Eventi.

Giacobazzi, l’“ignorantezza” e la “patacaggine”, a cosa danno origine?

«La patacaggine, in romagnolo, è la caratteristica dello “sboron”, l’ignoranza si ha quando non hai le idee chiare su qualcosa, ma vai avanti lo stesso».

Che spettacolo sarà?

«Sarà una sorta del meglio dei 30 anni di carriera. In questo spettacolo non c’è mai una serata uguale all’altra. Se non per la costante della “patacaggine”».

Chi è ed è stato, per lei, Pizzocchi?

«Lo “zio Duilio” è il mio mentore, è per colpa sua o per merito suo, a seconda dei punti di vista, che io faccio questo mestiere. Anche perché io non avrei mai pensato di fare il comico da grande. É anche un mio grande amico, da 45 anni, e, voglio ribadire mentore, perché io agli inizi lo invidiavo. Lui è un grande comico, che forse il grande pubblico non ha conosciuto molto».

Se lei non voleva fare il comico, Pizzocchi cosa ha fatto per farla diventare quello che è?

«Duilio (Pizzocchi) creò la parodia del Maurizio Costanzo show. Si chiamava Costipanzo show, c’era una squadra di personaggi. Poi c’erano altri quattro o cinque amici, tra cui io. Ho iniziato con loro, facevo il personaggio di Giuseppe Giacobazzi, parlavo di sport, e poi ho adottato il nome e non l’ho più lasciato. Ricordarsi il mio, Andrea Sasdelli, era alquanto complicato».

Con Cevoli?

«Beh noi tre oltre a essere tre amici siamo anche tre “cretini”. Quando Cevoli faceva il manager e apriva ristoranti, io e Duilio andavamo, ma come clienti. Poi ho reincontrato Paolo (Cevoli) a Zelig e da allora ho capito che ci completiamo».

Pizzocchi, vostro mentore, cosa fa quindi nello spettacolo?

«Lui è il “buono”, quello che ci presenta, poi io e Cevoli facciamo i nostri sketch. Io vado un po’ di più sulla satira di costume, Cevoli invece racconta più i personaggi».

Siete comici di “razza”: si riesce oggi a fare ancora della comicità?

«Nelle due ore in cui si è sul palco non si pensa, il palcoscenico è un limbo dove ti rifugi dalle brutture di tutti i giorni. Vale anche per il pubblico, con cui il rapporto è quasi un do ut des».

Cosa pensa debba raccontare la comicità?

«Rispondo dicendo come la utilizzo io: racconto la vita vera, è questa la differenza per me. Poi altri raccontano “cazzate”, io invece parlo anche delle mie gioie e quindi della differenza tra la mia vita e quello che faccio in questo momento. Racconto l’autenticità della vita, con situazioni in cui ci si può anche ritrovare o rivedere».

Uno o più requisiti che deve avere un buon comico oggi?

«Non è facile rispondere a questa domanda, non saprei. Ci vuole un minimo di talento, altrimenti questo è un mestiere che si impara, ma che poi rimane fine a sé stesso. Serve una predisposizione, che poi si affina con le battute. Se invece si ha solo il mestiere, poi prima o poi si finisce. Poi è anche una questione di spazi, quando ho iniziato io, i locali ti pagavano, ma oggi sono in difficoltà».