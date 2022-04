I marchigiani “N’ice Cream” su Rai1 nel programma “The Band” condotto da Carlo Conti, sfida tra 16 gruppi emergenti

ASCOLI - Il talento musicale ascolano arriva sino alla prima serata di Rai1. Accadrà questa sera, all’interno della trasmissione “The Band”, la trasmissione in onda dal teatro Verdi di Montecatini Terme e condotta da Carlo Conti. Al programma,diverso dagli altri talent televisivi perché non ha premi in palio all’infuori della conquista del titolo di “Band dell’anno”, tra le 16 realtà musicali emergenti che si esibiranno ci sarà anche il gruppo “N’ice Cream”, progetto nato alle porte di Ascoli, a Venarotta.



La prima selezione

I gruppi partecipanti, che dopo una prima selezione diventeranno otto e avranno accanto illustri tutor appartenenti al mondo della musica, dopo essersi esibiti in un percorso di cover, nell’ultima puntata potranno avere l’occasione di far ascoltare un loro brano inedito. Nel nuovo show musicale, costituito da quattro prime serate più una quinta attesa per il gran finale, i riflettori saranno particolarmente puntati sui “N’ice Cream”, l’unica band marchigiana in gara, il cui operato sarà giudicato da una commissione composta da Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini, alla sua prima esperienza in un programma tv. Enorme è la felicità dei giovani musicisti ascolani, che tempo fa hanno voluto fare la domanda di poter partecipare al programma ideato da Carlo Conti senza avere alcuna certezza in proposito, ma solo la grande ambizione di poter contare su una platea importante dove poter eseguire musiva dal vivo. Una soddisfazione senza pari, considerando che i “N’ice Cream” hanno partecipato ad una selezione dalla quale sono state scelte 16 formazioni emergenti italiane su oltre 2000 proposte arrivate. I “N’ice Cream” è una formazione nata otto anni fa da cinque amici uniti sin dai tempi dell’asilo.Ma il gruppo non è nuovo alla platea televisiva nazionale, visto che avevano già sedotto la giuria e il pubblico della trasmissione di Canale 5 “Tu si que vales”.



Alla corte di Maria

Il gruppo musicale di Venarotta, in seguito alla vasta eco ottenuta lo scorso autunno alla corte di Maria De Filippi, aveva deciso tra l’altro di incidere il brano del cantautore datato 1995, rivisitato in chiave punk-rock. Un prodotto, diventato anche un videoclip, uscito in tutti i maggiori canali video nazionali e molto apprezzato da Grignani. La formazione è formata dal frontman Mirko Albanesi e da Pietro Tassi alla chitarra elettrica, Matteo Trevisti alla chitarra acustica, Riccardo Galanti alla batteria e da Matteo Mariani al basso.

