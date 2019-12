I Nomadi con i loro grandi successi per la rassegna “Aspettando il Natale”

TERRE ROVERESCHE - “Aspettando il Natale” Valmetauro & Valcesano in festa. Il grande evento che accende il Natale con i Nomadi in concerto. Sarà una grande festa per stare insieme che si terrà oggi, sabato 14 dicembre, presso il Maxi Dancing Tris di Terre Roveresche. L’evento è patrocinato dal Comune di Terre Roveresche e ideato e organizzato da Eventi Live sotto la direzione artistica del cantautore Nevio Russo e vedrà la collaborazione di Radio Fano e delle principali attività commerciali e produttive della Valmetauro e della Valcesano. Per l’occasione, prima del concerto verranno premiate alcune attività storiche ed emergenti del territorio che si sono contraddistinte per la qualità e la professionalità del proprio lavoro, alla presenza delle autorità. Crede ancora allo “stile Nomadi” Beppe Carletti, fondatore e unico superstite del nucleo originario della storica band emiliana, 35 anni di canzoni e successi in comunione totale con il pubblico. Una formula inossidabile, malgrado i continui stravolgimenti nell’organico della band, “grande famiglia” aperta a tutti. «Ogni nuovo membro - spiega Carletti - sa che dovrà condividere il nostro credo, i concerti, i tanti fan club sparsi per l’Italia. C’è chi l’ha trovato pesante e se n’è andato».

