Teresa Lopriore di Monsano è "Miss Nonna Simpatia"

RICCIONE - Si è svolto nell’area eventi dell’Hotel Union di Riccione, la 16° edizione di "Miss Nonna", il primo concorso nazionale, con marchio registrato di proprietà esclusiva di Te.Ma Spettacoli, ideato da Paolo Teti e dedicato alle nonne di tutte le età.



25 nonne finaliste, provenienti da tutta Italia, 39 anni la partecipante più giovane (la fiorentina Patrizia Polito), 70 anni la nonna più grande in gara (la milanese Silvana Germoglio), hanno sfilato e si sono "sfidate" in varie prove, infatti, tutte le partecipanti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, recitare una poesia e cimentarsi in varie prove creative o sportive, per aggiudicarsi il titolo.



""Miss Nonna 2020" è Lorella Bedon, 60 anni, casalinga, di Sarzano (Rovigo), mamma di Jessica ed Emily, di 38 e 28 anni e nonna di Benedetta di 2 anni e mezzo. Lorella è una bellissima donna, solare e molto dolce, proponendo il brano di Nada “Re di denari” ha conquistato il pubblico e la giuria, aggiudicandosi il titolo.



Tra le altre le fasce assegnate durante la serata c'è anche una marchigiana. "Miss Nonna Simpatia" a Teresa Lopriore, 48 anni, casalinga, di Monsano, mamma di Carmine, Sandro e Rosangela, di 32, 30 e 26 anni e nonna di Siria, Serena, Matteo, Matteo ed Emma, di 11, 8, 7, 5 ed 1 anno.



La serata è stata condotta da Paolo Teti ideatore e patron del concorso e da Barbara Semeraro vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016” (anche il concorso “Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli).



La Te.Ma Spettacoli, dopo il grande successo del concorso è gia al lavoro per la prossima edizione, le nonne interessate a partecipare al concorso a loro dedicato o le mamme interessate al concorso “Miss Mamma Italiana” (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300. © RIPRODUZIONE RISERVATA