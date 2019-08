Teocoli, problemi di salute: annullato lo spettacolo già programmato

Teo Teocoli

per: era in scaletta domani sera al(Roma). L'organizzazione di Caffeina Cultura attraverso un comunicato ufficiale diffuso oggi ha annunciato che, per, l’evento “” di e conprevisto per il 6 agosto all’Arena grande del Castello di Santa Severa, è stato annullato.Le modalità di rimborso dei biglietti sono le seguenti: coloro che hanno acquistato i biglietti potranno procedere alla richiesta del rimborso presso il punto vendita in cui hanno effettuato l’acquisto, qualora si sia proceduto all’acquisto online il rimborso potrà essere richiesto scrivendo a info@caffeinacultura.it e inviando copia del titolo di acquisto entro e non oltre il 20 agosto p.v. Verrà rimborsato solo il costo del biglietto e non il diritto di prevendita.Info: Castello di Santa Severa, Ss1 Via Aurelia, Km 52,6; 00058 Santa Marinella (Rm). Tel. 06-39967999».Un comunicato che lascia in ansia i tantissimi fan di Teo Teocoli. Tutti ovviamente si augurano di rivederlo prestissimo sul palco.