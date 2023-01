Teo Mammucari e la lite con Davide Parenti alle Iene, cosa è successo davvero? L'autore del programma risponde così

Qualcuno parla di urla furibonde e porte sbattute tra Teo Mammucari e Davide Parenti. Mediaset smorza i toni comunicando che «come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari si dedicherà a nuove esperienze». Fatto sta, che dopo 12 anni alla conduzione, Mammucari lascia le Iene. Ma cosa è successo veramente? Per la prima volta, Davide Parenti, ideatore del programma, commenta (anzi non commenta) a La Stampa l'accaduto: «Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto». Il giallo si infittisce. Ma procediamo con ordine.

Cosa è successo

Tutto è nato qualche giorno fa, il 24 gennaio, quando il conduttore romano non si è presentato alla guida del programma che va in onda ogni martedì su Italia Uno. Da qui ‘il giallo’: cos’è accaduto? Come mai questa assenza inaspettata? Qualcuno ha pensato che Mammucari stesse male, ma poi TvBlog ha rivelato che fortunatamente non aveva avuto alcun problema di salute. Quindi sono cominciate a sorgere molte domande, fino a quando Dagospia ha provato a dare una risposta con una rivelazione: “A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show, Davide Parenti“.

Poco dopo è arrivato il comunicato ufficiale dell’azienda, che ha spiegato: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento”. “Mediaset ringrazia Mammucari – si legge nella nota diffusa -, per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”.

Infatti, sarà proprio Angioni, 33 anni, ex di Zelig, Italia’s Got Talent e Lol – Chi Ride è Fuori 2, ad affiancare la showgirl argentina. Riuscirà l’attore comico seguito da 666mila follower su Instagram a prendere le misure giuste con la conduzione del programma? Solo il tempo potrà dirlo. Intanto continuano a serpeggiare voci di corridoio e i pettegolezzi sulla presunta lite tra Parenti e Mammucari: “Come Dago-rivelato, tra i due ci sarebbe stato uno sca**o furibondo con tanto di grandi urla e porte sbattute“, ha scritto il sito di Roberto D’Agostino in un articolo di ieri 28 gennaio.