Temptation Island Vip il crollo di Serena Enardu crisi di pianto in camera

Già dalle prima puntata disi era capito che la coppia formata da Serena Enardu e Pago non avrebbe avuto vita facile. I due hanno avuto una reazione diversa all’ingresso nei rispettivi villaggi, con Pago defilato e dall’altra parte l’ex tronista pronta a fare nuove conoscenze.Col passare del tempo l’ex tronista però si è molto avvicinata a un tentatore, Alessandro Graziani, con cui ha condiviso molti momenti e soprattutto confidenze, mettendo in qualche modo in crisi il rapporto con Pago. Dalle anticipazioni dell’account instagram del programma però la situazione sembra precipitare, con Serena che scoppia disperata in lacrime mentre è in camera con la compagnia di avventura Anna Pettinelli.Problemi di cuore quindi per la Enardu, con la didascalia del post che recita: “ATTENZIONE SPOILER: @serenaenardu non riesce a trattenere le lacrime 😲 Cosa sarà successo? C'è solo un modo per scoprirlo... Tutti sintonizzati su Canale 5 per la terza puntata di #TemptationIslandVip”.