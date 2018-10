Il single Ivan: «Sono stato in bagno con Valeria Marini, ecco perché»

di Silvia Natella

Nella puntata speciale sul dopoTemptation Island Vip Valeria Mariniraggiunge i suoi compagni d'avventura e, incalzata dalle domande dispiega il suo percorso con l'ormai ex Patrick Baldassarri e il single spagnolo Ivan. Tra la showgirl e il tentatore è stato subito feeling.Le attenzioni reciproche hanno fatto emergere i veri problemi della coppia, maè tornata a casa da sola dopo il falò di confronto. Nello studio è presente anche il, che si dichiara consapevole di aver conosciuto una donna divertente, che fa ridere e con un bel cuore: «Io ho potuto conoscere la persona non il personaggio. Ti ringrazio».Nel siparietto tra Valeria Marini e, Ivan rincara la dose: «Tu non hai fatto nulla perché la single Sara non voleva». Sossio, infatti, da sempre malvisto dalla Marini, spiegava di essersi comportato meglio della donna nel suo percorso a Temptation Island perché con il single Ivan si era chiusa in bagno per quattro ore. «Avevo mal di gola», spiega Ivan. «L'ho aiutato a fare i gargarismi e dove si fanno se non in bagno?», la battuta ironica di Valeria Marini. E il pubblico esplode in una risata generale.Ivan ne ha anche per«Se ami la tua donna, vieni nel villaggio e vai da lei. In me ha trovato una persona che l'ha capita subito. Tu non l'hai compresa in dieci anni».