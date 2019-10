Pago: «Ecco cos’è successo con Serena Enardu dopo il reality Temptation Island Vip»

Durante Temptation Island Vip, docu reality condotto con successo si ascolti da Alessia Marcuzzi su Canale 5, Pago è stato lasciato dalla compagnia Serena Enardu che a sua volta, isolata nel villaggio delle fidanzate, si era molto avvicinata al tentatore Alessandro.

Il percorso è stato duro e Pago non lo rifarebbe: “Per la troppa sofferenza non lo rifarei – ha rivelato in un’intervista a “Chi” - I nostri sei anni sono stati travolgenti, speciali e unici. Ricordo ogni singolo momento e ho voglia di riviverli nella mia vita privata prima di Temptation. Durante e dopo per me solo il dolore”.



Dopo la trasmissione si sono rivisti: “L’ho chiamata. Volevo parlarle senza nessuno intorno. Avevo le mie cose in casa da lei. Abbiamo parlato tanto e anche il dopo è stato terribile. Poi ho traslocato con una Panda e me ne sono andata a vivere da mia madre”.

L’ultimo ricordo bello con lei è stato prima di entrare nel programma (“Quel giorno è stato l’ultimo ricordo bello. Ci facevano le foto, eravamo sereni”), ma poi si è infranto il suo sogno: “Io l’avrei sposata e sognavo una figlia femmina. Le dicevo: “Se nascesse come te sarei l’uomo più felice del mondo”. Sogni e parole infranti”.

