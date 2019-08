Temptation Island vip, La Marcuzzi conduttrice: «Sarà totalmente diverso…»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo un lungo ballottaggio, Alessia Marcuzzi si è aggiudicata la conduzione della seconda edizione di Temptation Island Vip dopo Simona Ventura. Le coppie sono state già scelta e Alessia, dopo al guida del Grande Fratello e L’Isola dei Famosi si prepara alla nuova avventura nel docu reality Mediaset.Nonostante i reality condotti in passato, stavolta sarà un’esperienza nuova: “Prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - un’esperienza che vivrò lì con loro totalmente diversa da quelle che ho fatto fino a oggi”.Il programma è registrato e questo le permetterà di conoscere meglio i concorrenti: “Mi piace ascoltare le persone, le loro storie e, non essendo in diretta, avremo sicuramente tanto tempo per parlare. Mi entusiasma il fatto che sono tutte situazioni in cui ci si può immedesimare. Che cosa mi aspetto? Di fare un bel lavoro di squadra con un bel gruppo e di trovare delle persone con cui condividere dei momenti molto privati e delle emozioni”.In fondo lei era una fan della trasmissione: “Sì, ne sono una fan e per questo sono ancora più contenta di vivere questa trasmissione in prima persona. Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l'ora di vederle all'opera; mi piace “quello che non ti aspetti”…”.