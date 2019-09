Temptation Island Vip2: quando inizia. Il cast, novità della seconda edizione

di Ida Di Grazia

Finalmente ci siamo. Lunedì 9 settembre in prima serata su Canale 5 arriva Temptation Island Vip. La seconda edizione sarà guidata da Alessia Marcuzzi, ma il format non cambia: sei coppie composte da personaggi noti mettono alla prova il loro rapporto. A partecipare al docu reality sono: Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi eChiara Esposito, Damiano Coccia detto “Er Faina” e Sharon Macrì, Anna Pettinelli e Stefano Macchi.Per la seconda stagione consecutiva arriva su canale 5 la versioneunico docu-reality che mette alla prova le relazioni di coppia.A guidare il racconto«Sono pronta, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza da vivere lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone e le loro storie e mi entusiasma il fatto che sono tutte situazioni in cui ci si può immedesimare».Sono anche quest’anno sei le coppie su cui si concentra il programma. Per trovare risposte e per comprendere la reale profondità dei propri sentimenti, le coppie partono per un viaggio antropologico in un resort da sogno: il Relais Is Morus, affacciato sulle spiagge dorate e sul mare cristallino della Sardegna.Partecipano:Una volta sbarcate al Relais, le coppie devono salutarsi e per 21 giorni vivere separate in due villaggi differenti senza contatti con il mondo esterno. Durante queste tre settimane i fidanzati e le fidanzate hanno l’opportunità unica di riflettere sulla propria relazione, capire quanto sentono la mancanza della loro dolce metà ma anche divertirsi e rilassarsi socializzando tra loro.Ma non saranno soli, con loro partecipano alla vita quotidiana, con i quali potrebbe crearsi un’amicizia che spesso porta ad aprirsi in lunghe confidenze, a lasciarsi andare e a comprendere le proprie reali esigenze in un rapporto di coppia.Giancarlo Picariello (40 anni, imprenditore, gestore di locali e ristoranti); Gianmaria Gerolin (30 anni, imprenditore moda e design); Samy Youssef (24 anni, modello); Ricky Costantino (28 anni, allenatore di calcio); Jack Queralt (40 anni, artista); Valerio Maggiolini (25 anni, responsabile marketing); Alessandro Graziani (27 anni, pallavolista); Mattia Bertucco (31 anni, dj e gestore di locali); David Nenci (31 anni, manager di un centro sportivo e personal trainer) e Riccardo Colucci (33 anni, preparatore atletico), Michele Loprieno (53 anni, imprenditore); Fabrizio Baldassarre (31 anni, hair stylist); Antonio Moriconi (24 anni, maestro di sci) e Ale Catania (23 anni, agente di commercio).Valentina Galli (27 anni, designer e imprenditrice); Federica Francia (22 anni, laureanda in scienze infermieristiche); Cecilia Zagarrigo (25 anni, laurenda in giurisprudenza,)e Fede Spano (25 anni, segretaria in una palestra), Antonietta Fragasso (22 anni, quarta classificata a “Miss Italia 2018”); Alice Bertelli (28 anni, impiegata in uno studio dentistico e conduttrice su Sport Italia); Marta Krevsun (30 anni, ingegnere biomedico, conduttrice di tv locali); Gaia Mastrototaro (24 anni, laureanda in Economia e Commercio); Zoe Mallucci (20 anni, studentessa di Scienze del Turismo); Marina Vetrova (26 anni, ballerina); Daniela Troisi (39 anni, laureata in Psicologia, conduttrice televisiva per tv locali e speaker radiofonica); Silvia Tramonte (25 anni, imprenditrice e stilista nel settore del beachwear. Tra i suoi flirt quello con Jason Derulo e con il rapper americano Future); Ana Paula Manzanal (25 anni, conduttrice per la tv peruviana e attrice. Noto il suo flirt con il cantante Maluma).Tra nuove consapevolezze e decisioni importanti da prendere l’obiettivo finale è sempre quello di arrivare con le idee più chiare possibili all’ultimo falò, quello di confronto, dove, le coppie si ricongiungono per la prima volta dopo tanti giorni e si confrontano su tutto quello che hanno vissuto.E’ lì che sono chiamati a rispondere alla domanda definitiva di Alessia Marcuzzi, la più importante: «Volete tornare a casa insieme o separati?».