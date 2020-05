Temptation Island, Leonardo Pieraccioni si candida: «Fatemi fare il tentatore». In attesa di conoscere quando partiranno le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, via Instagram arriva un appello di lusso da parte del comico toscano.

«Questo è un appello pubblico. Quest’anno vorrei fare il tentatore a Temptation Island». Così in un video su Instagram Leonardo Pieraccioni lancia la sua candidatura spontanea...e ironica come tentantore . Un appello divertente e sornione che viene raccolto con entusiamo sia dall'account del programma che commenta «Ti aspettiamo!», a stare al gioco e soprattutto a cogliere la palla al balzo per una promozione inaspettata anche Fiorella Mennoia autrice del programma e Betty Soldati, che cura la comunicazione di tutti i programmi di Maria De Filippi che scrive: «Magari!!!». Un sogno appunto, ma è stato bello crederci e riderci su almeno per qualche momento.

Ultimo aggiornamento: 17:28

