Temptation Island 2020, le pagelle: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso promossi. Anna Boschetti e Pietro delle Piane bocciati dai social

tra i peggiori.E' stata la puntata più vista di sempre e un'edizione che per la prima volta ha visto Vip e Nip insieme. Un cast azzeccatissimo e un montaggio perfetto hanno fatto di questa edizione una delle più riuscite di sempre.Guardiamo insieme le coppie e proviamo a giocare con le pagelle e i voti ai protagonisti dell'ottava edizioneBelli, innamorati e "normali". Il percorso diall'interno del villaggio è stato un crescendo di paura e d'amore. Lorenzo è stato per i suoi amici un confidente e un grande amico, i suoi commenti durante le clip degli altri fidanzati ( "e alloooooora!") e i consigli dati al giovane Andrea sono un cult. Il pubblico vuole rivederlo presto in tv, magari come opinionista. Manila è l'orgoglio di ogni donna: forte, indipendente. Questa sua durezza, dovuta anche agli eventi della vita le ha fatto costruire una corazza che solo Lorenzo è riuscito a scalfire. I due sono usciti insieme, stanno cercando casa a Roma e hanno tutte le intenzioni di allargare la famiglia.Voto disgiunto per Antonella Elia e Pietro delle Piane. La Elia è un'animale da palcoscenico, dove c'è lei c'è show. Il modo in cui ha seraficamente mandato a quel paese il suo fidanzato è da teca televisiva. Antonella sa come fare tv, ha mostrato il suo lato fragile, quello ironico - quando dice a Pietro piuttosto che tornare con te mi faccio monaca - e quello forte quando decide di mettere un punto alla sua storia, salvo poi ripensarci ... e ri-ripensarci.Per Antonella si stanno spalancando le porte come opinionista del prossimo Grande Fratello con Alfonso Signorini; nell'attesa può godersi la sua rinnovata notorietà. Per Pietro delle Piane Temptation Island doveva essere un trampolino di lancio per la sua carriera d'attore, si è tramutato in boomerang. Pensava di fare lo spiritoso, di uscire pulito grazie alla sua furbizia, ne è uscito che peggio non si poteva. Ha detto della Elia cose terribili tipo: «E' arida perchè non ha figli; finirà in una casa di riposo». La Elia con il video finale ha cercato di riabilitare la sua immagine, ma la strada è lunga... almeno fino all'inizio di Live non è la d'Urso. Siamo certi di ritrovare la coppia lì.Annamaria e Antonio sono arrivati solo alla quarta puntata; poi dopo l'ennesimo video del suo fidanzato Annamaria Laino ha chiesto il falò di confronto anticipato. Antonio Martello si è avvicinato in moto particolare alla single Ilaria, e le sue giustificazioni davanti ai video hanno fatto sorridere. Annamaria è passata da :«Mi hai uccisa! Hai fatto il porco per due settimane», e tutto il mondo femminile era lì a sostenerla, a «Sono ancora innamorata». I due sono usciti insieme e un mese dopo continuano la loro relazione.hanno avuto un percorso molto altalenante ma non ci siamo mai affezionati troppo alla lora storia. L'unico momento da ricordare è quando Sofia parla di sè in terza persona e la Elia che è li per consolarla chiede chi sia Sofia. Nemmeno a dirlo, l'audio èAlessandro sembrava voler porre fine alla sua storia con Sofia, ma nella seconda puntata, durante il falò di confronto immediato, le cose sono cambiate all'improvviso. I due escono insieme, ma un mese dopo li ritroviamo separati. Alessandro ha chiesto tempo, Sofia è delusa e crede che sia tutta colpa della famiglia se la loro storia è finita.Voto separato anche per Ciavy e Valeria. Hanno lasciato il programma in anticipo ed entrambi non hanno fatto una bella fugura. Ciavy - diminutivo di "Ciavatta" - ha umiliato la fidanzata sia durante il falò che con i suoi modi di fare, ammettendo di non esserne innamorato. Valeria si è vendicata baciando il tentatore Alessandro. Dal falò finale ne esce più consapevole e forte: «Tu mi hai annullata, qui ho riscoperto la persona che ero. il nostro è un amore malato. A 27 anni non mi posso far annullare da nessuno, ho capito che non posso stare con una persona che non mi ama e che non amo più nemmeno io. Mi sono sentita libera. Io non sto piangendo perchè mi sono pentita, io piango perchè ora so la risposta». Un mese dopo sono ancora separati, ma Ciavy è certo che presto torneranno insieme perchè si stanno risentendo tutti i giorni. Valeria per ora sembra tenere il punto.Anna Boschetti è stata la donna più "attaccata" sui social in questa edizione. Madre di famiglia, più grande del suo fidanzato, ha ammesso sin dalle prime puntate di voler far impazzire di gelosia Andrea con l'obiettivo di farsi sposare e fare un figlio. Anni e anni di lotte femministe buttate a mare dopo le sue frasi: «smetto di lavorare e mi faccio mantere»; «le cose importanti non sono fare la spesa e andare a prendere i miei figli, ma comprarmi una fedina di brillanti». E' l'unica ad aver fatto innervosire persino Filippo Bisciglia. Andrea Battistelli è giovane, educato e innamorato. Nonostante i consigli di Lorenzo sceglie di uscire con la sua amata Anna, anzi alla fine del falò è lui a cercare di convincerla. Un mese dopo li rivediamo insieme, ora convivono e il progetto del figlio c'è, anche se per ora Anna si deve accontentare di un cagnolino.