Temptation Island, Jessica va a letto con il tentatore Davide: si lascia con il fidanzato Alessandro

Colpi di coda per Temptation Island che anche alle puntate finali fa il boom di ascolti. Il reality, che segna il miglior risultato stagionale con il 23,7% di share, ieri ci ha lasciato con la chiusura della storia tra Jessica e Alessandro. La ragazza da diverse puntate sempre più vicina al tentatore Davide Basolo fa scatenare una reazione nel fidanzato Alessandro, da anni sempre attento solamente alla sua forma fisica, che comincia di tutta risposta ad avvicinarsi a Carlotta, l'avvenente romana. Ma a Jessica sembra scivolare tutto addosso e continua la sua liason fatta di baci, carezze e sguardi che però non sono più sufficienti alla fidanzata. È stata lei stessa a chiedere infatti a Davide di dormire insieme, certo nella casa delle fidanzate, quindi sotto le telecamere ma quando le luci si sono spente i due ragazzi si sono lasciati andare a tenere effusioni per poi terminare con qulache minuto chiusi nella casa dei tentatori, quindi stavolta senza telecamere e anche senza microfoni.

Temptation Island, è finita tra Jessica e Alessandro

Tre pinnettu che hanno messo a dura prova tutto il self control di Alessandro che alle ultimi immagini ha scagliato tutta la sua potenza muscolare contro oggetti vari che gli sono capitati sotto mano. Non ce l'ha fatta il fidanzato a vedere quelle immagini e ha richiesto un falò di confronto immediato, a pochi minuti dall'inizio della puntata di ieri. La ragazza si difende e racconta di come in questi anni lui la avesse trascurata pensando solamente al suo fisico e alla sua alimentazione.

Il falò

Alessandro, alzandosi e sedendosi di continuo sul tronco, racconta che era lei a rifiutarlo sempre. Intanto le immagini con il single Davide si fermano, la produzione fa sentire solo l'audio, si sente che c'è intimità. I suoni non lasciano spazio a nessun dubbio: c'è la prova del tradimento. Jessica e Davide nella casetta dei tentatori senza microfoni e senza telecamere si sono baciati e hanno avuto un contatto fisico.

La fine

Dopo sette anni Jessica e Alessandro escono separati.

Subito dopo il confronto con la sua fidanzata Jessica, Alessandro chiede di rivedere la single Carlotta e… #TemptationIsland pic.twitter.com/exw3vDTM2G — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

Alessandro va subito a "prendersi" Carlotta ed esce con lei, invece Jessica va dal tentatore Davide e gli dice che lo aspetta fuori: «Ci vediamo a casa».

Miglior risultato stagionale per Temptation Island che cresce e si conferma leader assoluto della serata con: il 23.7% di share (che sale al 28.1% sul target commerciale) e 3.285.000 spettatori totali. Inoltre, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi del 35% di share e 3.759.000 di telespettatori. Record di ascolti tra i giovanissimi: 44% di share sul target 15-34 anni, 56.1% di share sul pubblico femminile delle 25-34enni. Grande successo anche sui social: su Twitter, l’hashtag ufficiale #TemptationIsland ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia.

