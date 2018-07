Temptation Island, Giada e Francesco si sono lasciati? Ecco l'indizio

di Ida Di Grazia

Temptation Island, tutti contro la frase di Michael: «Quando la tua donna ti rifiuta in continuazione, cadi volentieri»â€‹

La nuova edizione dioltre ad essere un grande successo in fatto di ascolti continua ad appassionare il pubblico anche via social che è alla continua ricerca di indizi per capire quale delle coppie è ancora insieme. Una di queste è quella diGiada nelle anticipazioni dell'ultima puntata andata in onda lunedì scorso ha chiesto il falò di confronto diretto con Francesco. Lui, mentre fa la valigia, sembra aver capito cosa vuole davvero: "Oggi sono Francesco al cento per cento. E sono sicuro di fare la cosa giusta".Lunedì prossimo capiremo se i due sono usciti dal programma insieme o separati, intato da ilvicolodellenews arriva l'indiscrezione che la coppia non si segue più sui social. Un indizio questo che potrebbe rivelare la fine di un amore.