Antonella Elia e Pietro Delle Piane gelo sotto al sole: lui cerca di riconquistarla, lei non lo degna di uno sguardo

Temptation Island ha diviso Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La coppia, a causa del bacio di Pietro alla tentatrice Beatrice, è uscita separata dal temuto falò di confronto, ma sembra proprio che l’attore sia intenzionato a tornare a fianco della sua ex.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno effettuato un percorso doloroso, e ora il loro riavvicinamento pare proprio essere in salita, stando almeno agli scatti pubblicati da “Chi”. Antonella e Pietro non sono più una coppia ma continuano a sentirsi e sono stati sopresi dai paparazzi durante una giornata in spiaggia sotto al sole Santa Severa, sul litorale laziale.

Antonella è seria e quasi non guarda il suo ex, che la segue ovunque. I due si concedono un bagno in mare, a distanza, con la Elia intenta ad ammirare il paesaggio pur di non incrociare gli occhi del suo ex. Atmosfere simili sotto l'ombrellone dove, mentre Pietro cerca di riconquistarla avvicinandosi con aria tenera, Antonella risponde freddamente, seriamente intenzionata a intavolare una discussione…

Ultimo aggiornamento: 14:51

