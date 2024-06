Temptation Island al via, Filippo Bisciglia svela tutto: coppie, date, location. Le anticipazioni

Cresce l'attesa per il ritorno di Temptation Island - che si vocifera comincerà il 27 giugno prossimo - e i fan del reality show estivo non vedono l'ora di ritrovare Filippo Bisciglia e di conoscere tutte le nuove coppie che, tramite il programma, riusciranno a capire se il loro amore è abbastanza forte da superare tutte le difficoltà o se è meglio troncare la relazione. Bisciglia è uno dei conduttori più amati sui social e nel suo ultimo post Instagram dà appuntamento ai suoi follower direttamente dalla Sardegna. Ecco che cos'ha scritto.

Il post Instagram di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram: in costume da bagno, capelli bagnati e telo mare sulle spalle. Nella didascalia, il conduttore scrive: «Vi vedo… siete in attesa… A breve le date ufficiali della nuova edizione di Temptation Island…».

Il post, com'era prevedibile, ha riscosso moltissimo successo e i fan sono entusiasti: non vedono l'ora di vedere le avventure dei nuovi concorrenti.

Filippo Bisciglia ha anche pubblicato una storia in cui è in compagnia degli autori e di tutto lo staff che si occupa del programma e ha scritto: «Come ogni anno sempre con voi... Tutto questo è Temptation Island».

Le coppie di quest'anno

Attualmente sono state presentate cinque coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island: Siria Pingo e Matteo Vitali che sono fidanzati da 7 anni, Jenny Guardiano e Tony Renda che sono insieme da cinque anni ma lui sembra non riesca a mantenere le distanze dalle altre ragazze. È la volta di Christian e Ludovica che sono una coppia da quasi due anni ma hanno già vissuto diverse crisi a causa di tradimenti, ecco poi, Martina De Ioannon e Raul Dumitras che hanno deciso di partecipare al programma per risolvere i loro problemi di gelosia. Infine, ecco Vittoria e Alex che vogliono capire se sono fatti davvero l'una per l'altro.