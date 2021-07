Temptation Island 2021, Stefano umilia la fidanzata: «Una psicopatica tutta rifatta». Manuela in lacrime

Temptation Island 2021, Stefano umilia la fidanzata: «E' una psicopatica tutta rifatta», Manuela in lacrime. Sono tra le coppie più in crisi della seconda puntata andata in onda lunedì sera, i giocatore di basket ha usato parole davvero offensive verso la sua compagna.

Manuela Carriero e Stefano Sirena sono fidanzati da 4 anni e mezzo, ma dopo i ripetuti tradimenti di lui la coppia è arrivata a un bivio. Durante la seconda puntata di Temptation Island 2021 andata in onda lunedì 5 luglio Stefano ha usato parole davvero crudeli nei confronti della fidanzata.

APPROFONDIMENTI TENSIONE Temptation Island 2021, Tommaso e Valentina si lasciano. Filippo... LA PUNTATA Stasera in tv, Temptation Island su Canale 5: la strana reazione del... IL TRIANGOLO NO Temptation Island 2021, Tommaso tradisce Valentina con Giulia:... NEWS Temptation island, Tommaso sta ancora con Giulia dopo il programma?...

Al falò delle coppie Manuela ha visto alcuni video di Stefano, ma uno in particaloare è stato a tratti umilianti: «Lei ha problemi - dice parlando con la single Federica - Io mi sono allontanato un sacco di volte, ma torna sempre. È insicura, infatti è rifatta. Non posso stare con una persona così. È solo stress. È una storia malata, io a volte mi vergogno quando la porto con me. La sera, dopo che me ne vado, perché non posso discutere con una psicopatica del genere, mi passa la voglia perché mi fa schifo».

Parole che feriscono Manuela che scoppia in lacrime e interrompe il video:«Basta, basta, non voglio vedere più niente. Vi prego, basta - poi prosegue - mi fa sentire brutta, è uno schifo di persona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA