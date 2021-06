Temptation Island, ecco le sei coppie e i loro "tormenti": si parte il 30 giugno su Canale 5, conduce Filippo Bisciglia

È arrivata la data: il 30 giugno riparte Temptation Island nell'edizione 2021. In onda in prima serata su Canale 5, il reality show delle coppie sarà nuovamente condotto da Filippo Bisciglia. Un vero e proprio “viaggio dei sentimenti” che metterà a dura prova il rapporto di sei coppie. Divisi all’inizio del programma, uomini e donne saranno chiamati a resistere alle tentazioni dei single presenti nei villagi.

Temptation Island, le coppie

Fra le coppie di quest’anno anche una di Palermo composta da Floriana, 21 anni, e Federico, 34 anni. I due stanno insieme da un paio di anni, e hanno deciso di mettersi in gioco perchè a detta di Floriana, lui avrebbe smesso di corteggiarla. «Sembra quasi che mi dia per scontata, - ha spiegato Floriana - voglio capire se Federico sta con me perchè mi ama, o solo per abitudine».

Floriana e Federico

«Io quando ho delle certezze - ha replicato Federico - non faccio più quello che facevo prima. Penso ormai è mia, quindi non me la toglie più nessuno. Affronterò questa esperienza al 100%. Succeda quel che succeda». Le altre coppie che parteciperanno sono: Jessica e Alessandro, insieme da 7 anni ma da poco conviventi. E ancora, Manuela e Stefano. I due stanno provando a ripartire dopo il tradimento di lei: «Dopo il tradimento, sono tornata a vivere da sola e ricrearmi la mia indipendenza, mentre lui vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me», ha detto Manuela.

Claudia e Ste

Ci saranno poi Claudia e Ste, fidanzati da oltre 4 anni, Valentina e Tommaso, fidanzati da un anno e sette mesi. Infine, Natascia e Alessio fidanzati da oltre due anni, e ora anche conviventi. Jessica e Alessandro stanno insieme da sette anni, ma le cose tra loro sono cambiate quando sono andati a vivere insieme: «Mi sono innamorata di lui perché era intraprendente, il classico ragazzo che piace a tutte. Da quando siamo andati a convivere, circa due anni fa, è diventato freddo e monotono. Non facciamo niente, non usciamo… vorrei meno noia, un po’ di fuoco». Peccato che Alessandro non condivida e si senta «perfetto così», senza sentire il bisogno di cambiare nulla di sé.

Le due coppie precedentemente annunciate sono formate da Claudia e Ste, fidanzati da quattro anni e mezzo e pronti a mettersi alla prova in vista delle nozze («Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure» racconta Claudia), e, come detto, Valentina e Tommaso, fidanzati da un anno e sette mesi, che partecipano per affrontare l’insidiosissima gelosia patologica di lui.

