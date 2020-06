Temptation Island 2020: sei coppie pronte a mettersi alla prova, ma una è già scoppiata. Giovedì 2 luglio in prima serata su canale 5 torna l'appuntamento tv più atteso dell'estate, il viaggio tra i sentimenti di Temptation Island. A raccontare le emozioni, le avventure e anche i dubbi di fidanzati, fidanzate e single sarà Filippo Bisciglia.

Sei coppie - non sposate e senza figli in comune - partiranno desiderose di comprendere qualcosa in più della propria storia d’amore e rispondere all'ormai fatidica domanda: «la vita di coppia che sto vivendo è davvero quella che voglio?». In questa edizione tutta speciale, per la prima volta vedremo si coppie vip come Antonella Elia - Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro - Lorenzo Amoruso, che gente comune. Una volta sbarcati in Sardegna e accolti all'Is Morus Relais, per i protagonisti di Temptation Island 2020 inizierà un incredibile viaggio tra i sentimenti che li vedrà trascorrere ventuno giorni consecutivi lontani dal proprio partner. Vivranno divisi all’interno dei villaggi, isolati dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di undici donne single; dall’altra, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a dodici uomini single. Solo al termine del ventunesimo giorno avranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare.

Le coppie di "Temptation Island" sono:

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Valeria e Ciavy

Annamaria e Antonio

Anna e Andrea

Sofia e Alessandro

A scandire le tappe salienti di Temptation Island" sarà come sempre il Falò, ormai uno degli appuntamenti più attesi, non solo da chi vive in prima persona questa singolare esperienza, ma anche dal pubblico a casa. Davanti al falò, fidanzate e fidanzati avranno l’opportunità di vedere degli estratti significativi della vacanza “forzata” che sta compiendo il proprio partner, e avranno modo di capire se quello che scatta, vivendo da “separati”, è il desiderio di ritrovarsi il prima possibile o piuttosto la voglia di libertà. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni c'è più di una coppia già in crisi e dovrebbe trattarsi di Antonella Elia e Pietro Delle Piane insiema a Valeria e Ciavi.



