Temptation, Sabrina risponde a chi la invita a lasciare Nicola: «E se fossi incinta?»

Il legame traprotagonisti disi è dimostrato solido nonostante la differenza d'età e le tentazioni. I due sono l'unica coppia sopravvissuta a questa edizione e un mese dopo il falò di confronto che li aveva separati sono tornati insieme e più innamorati di prima. Sulla 41enne, però, continuano a piovere critiche. Agli ultimi haters sula Martinengo ha risposto insinuando il dubbio su unaSecondo un utente Sabrina dovrebbe dimostrare il suo amore perlasciandolo andare e permettendogli un giorno di diventare padre. «Ma chi ti ha detto che io non gli darò un figlio? E se fossi?», ha risposto la donna spiazzando tutti. Queste parole hanno messo la pulce nell'orecchio a molti e ricordato che proprio Nicola aveva ipotizzato che aspettasse un bambino mentre era al villaggio. «Abbiamo fatto l'amore, e se fosse incinta?», aveva detto il 30enne scatenando l'ilarità sui social.«Io ai miei figli auguro di trovare un amore come quello che c’è tra me e Nicola con un uomo più piccolo, più grande, nero di pelle o giallo o bianco ecco cosa auguro a loro! E per favore non parlare così. In questo modo fai apparire Nicola come uno smidollato, cosa che non è! Sa perfettamente cosa è giusto per la sua vita di oggi e per il domani chi vivrà vedrà», ha aggiunto Sabrina.Sabrina è più grande di dodici anni del suo compagno Nicola e all'interno del villaggio aveva preso una bella sbandata per ilche ha scelto di non ricambiare le sue attenzioni. Atteggiamento che ha spinto a uscire fuori dal programma senza di lei. Un mese dopo però i due sono arrivati damano nella mano.