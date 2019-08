Temptation Island, Katia Fanelli contro Vittorio: «Provo ancora rancore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temptation Island 2019 è finito e tra le coppie che si sono dette addio nel docu reality condotto da Filippo Bisciglia c'è quella formata da“La fotonica”e l’ex fidanzatoCollina. A mettere fine alla storia proprio inaspettatamente Vittorio, che dopo un inizio in sordina si è lasciato andare con la single Vanessa.Dell’epilogo della storia Katia è naturalmente poco soddisfatta: “Ora sto bene, ma ogni tanto mi capita di pensare a come sia finita la mia storia. Inevitabilmente avverto delle mancanze, ma poi ritorno in me – ha raccontato in un’intervista al- Mi manca la sua famiglia e soprattutto sua nonna, una donna unica. In queste settimane esco con le mie amiche, faccio shopping e con i vestiti non penso a nient’altro. Poi la mente ritorna a Vittorio, e non posso negare di provare ancora un po’ di rancore”.Lui si è infatuato ma per Katia la loro storia non ha futuro (“Per come conosco Vittorio, la sua non è stata vendetta, ma si è davvero infatuato di questa persona. Credo che da parte di Vanessa non ci sia un reale interesse e lui si prenderà un due di picche”) e lei durante il programma si è comunque comportata bene: “Ho scoperto in Vittorio una persona diversa il cui atteggiamento mi ha disgustata. Probabilmente è cambiato anche perché si è sentito ferito dalle mie parole e mi rendo conto di aver usato alcune frasi forti, ma sui miei comportamenti non credo che si possa dire nulla. Non ho mai superato il limite e sono stata la stessa che tutti conoscono anche fuori. Vittorio invece è arrivato a tradirmi, provando a baciare un’altra ragazza”.