Temptation Island, Ilaria lascia Massimo: «Mi sono innamorata di me»

Temptation Island 2019: Ilaria lascia Massimo: «Mi sono innamorata di me». L'ultima puntata del docu reality riparte da dove si era interrotta cioè dal falò di Massimo e Ilaria fidanzati da due anni e mezzo. E' una delle decisioni più attese di quest'ultima puntata.Dopo aver visto i rispettivi filmati delle settimane passate nel resort diper Ilaria e Massimo è il momento di prendere una decisione. A iniziare a spiegare cos'ha provato durante tutto questo periodo è Massimo:« Mi sono avvicinato a Valeria perchè mi ha fatto provare cose che non porvavo da te, ma le collegavo tutte a te. E' un anno che non sono più felice, che non ridiamo più insieme e mi sono aperto. Nell'aprirmi e andare fino in fondo non ti ho mai mancato di rispetto, dal primo all'ultimo giorno. Non ho mai fatto un complimento a quella ragazza, perchè io quelle cose le ho per te non con un'altra. Ho sbagliato centomila cose e ne sono consapevole, ma tu ti sei mai posta il problema? Io ho mancato tanto di attenzioni e di tante cose, io speravo di trovare Ilaria con le stesse domande dall'altra parte e non un'Ilaria che voleva conoscere un'altra persona. Io volevo uscire da qui con la consapevolezza che questo rapporto si poteva migliorare. Con tutte le nostre problematiche, mi frega di te e di tutto quello che ti circonda. Prima io ero un altro, sapevo che tu stavi a casa, ho avuto paura di perderti».«Non è facile per me. Io penso sempre di averti amato troppo», spiega Ilaria.«Non è che forse siete andati a convivere troppo presto - chiede Filippo Bisciglia - che forse dovevate conoscervi meglio?».«Io gli ho sempre fatto trovare tutto perfetto - racconta Ilaria - ho fatto troppo tutto presto, io sono ancora una ragazzina, con lui facevo la cinquantenne. Ho detto di si alla convivenza perchè temevo mi lasciasse, e Massimo non potevo perderlo, e quindi dicevo di si a tutto. Io a 22 anni non ci sono arrivata a fare un altro ragionamento, io a Massimo lo volevo, porca miseria se lo volevo. Sono tanto insicura di me, più dici di si però e più quella persona si sente progioniera».«Io ho capito che ti amo - spiega Massimo - che è bella come l'ultima volta che l'ho vista» «Io mi sono innamorata dei suoi occhi - risponde Ilaria - ma il problema è un altro, io non mi fido più di lui».E' il momento della domanda finale: «Io voglio uscire con Ilaria - dice Massimo - ma non stasera, tutta la vita». Filippo fa la stessa domanda anche a Ilaria che tentenna «Io non ce la faccio a mentire - piange - non riesco a fidarmi, me ne sono già andata di casa una volta». Massimo quasi la implora di ripensarci, ma Ilaria sembra decisa a voler chiudere: «Io ho capito che sola ci sto bene, non c'ero mai stata sola. Io non ti posso dimenticare da un giorno all'altro». «Mi dai la possibilità di domostrarti che sono cambiato davvero?», chiede Massimo «qui ho capito l'importanza di parlare e confrontarsi, te lo voglio dimostrare, tu sei la vita mia, la donna mia. Lo vedi subito se sono cambiato o meno». «Filippo, Massimo, non mi sono nè innamorata nè disamorata,Per la prima volta sto pensando alla mia felicità. Non lo so più se sono innamorata di Massimo, è cambiato qualcosa». Ilaria non vuole dirlo,. Nella puntata di domani scopriremo se i due sono tornati insieme oppure si sono lasciati definitivamente.