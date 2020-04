Silvia Toffanin intervista Ermal Meta a Verissimo, i fan notano un dettaglio: «È orribile». Oggi pomeriggio è andato in onda su Canale 5, Verissimo - Le storie, un'antologia con le interviste più significative dell'ultima stagione. Tra gli incontri in replica oggi, quello con il cantante Ermal Meta. Ma a colpire l'attenzione degli utenti di Twitter è un dettaglio all'inizio del programma.

LEGGI ANCHE:

Maeve Kennedy, la nipote di Bob e il figlio di 8 anni dispersi in mare: sospese le ricerche, la loro barca trovata vuota

La trasmissione si è aperta con una sigla inedita. La canzone Imagine cantanta da un coro virtuale formato dai volti noti della musica e dello spettacolo. Con l'intento, probabilmente, di infondere speranza ai telespettatori. Ma qualcuno su Twitter non la pensa così. «Quanta ipocrisia... Ma poi dobbiamo combattere un virus non la guerra», scrive un utente. E ancora: «Hanno pure stonato, era meglio non fare niente...».

Ma sono tanti i commenti in favore della trasmissione, tanto che Verissimo è in trend topic per l'intero pomeriggio. «Stupenda l'intervista a Ermal Meta - scrivono i follower - le sue parole colpiscono sempre».

Ultimo aggiornamento: 23:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA