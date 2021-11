Televisione addio, solo il 40% degli italiani davanti allo schermo nella fascia prime time

La tv sempre più in crisi di ascolti. È fuga dal prime time: a ottobre gli spettatori davanti al televisore calano di ben 2,5 milioni nella fascia 20:30-22:30 rispetto a un anno fa, raggiungendo in media i 23,1 milioni.

Meno del 40% davanti alla tv

Un dato che rappresenta meno del 40% della popolazione totale, il che non avveniva da 18 anni. Tutti gli editori registrano il segno meno e la diminuzione investe anche l'intera giornata: 9,5 milioni, 1 milione in meno su ottobre 2020, ma anche il dato più basso degli ultimi 11 anni (dal 2010 non si scendeva sotto i 10 milioni). La tendenza emerge dalle elaborazioni dei dati Auditel dello Studio Frasi.

Continua la crescita degli Otp

Al contrario della dinamica che si registra per gli ascolti televisivi, sono ancora in salita gli ascolti delle cosiddette over the top. Tra queste, le piattaforme Netflix, Amazon Prime, Disney+.

