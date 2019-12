Al Teatro Vaccaj di Tolentino il duo Stefano Maffizzoni e Marco Sollini

TOLENTINO - La seconda serata della rassegna Vibrazioni Armoniche organizzata dall’Ass. Marche Musica e dedicata ai Teatri nel cratere del sisma avrà luogo mercoledì 18 dicembre. Scrigno d’eccezione il bellissimo Teatro Vaccaj di Tolentino che ospiterà al mattino il previsto incontro con le scuole “Prove aperte – incontro con gli artisti” e alla sera alle ore 21.00 il concerto vero e proprio affidato a due interpreti italiani affermatissimi anche all’estero: il flautista Stefano Maffizzoni ed il pianista Marco Sollini. Il duo proporrà musiche di autori amatissimi come Franz Schubert, di cui eseguiranno la celeberrima Sonata “Arpeggione” D 821 e Gaetano Donizetti, con l’effervescente Sonata in do maggiore. Ed ancora la Sonata in sol minore BWV 1020 di Johann Sebastian Bach, la Suite per flauto solo di Carl Philipp Emmanuel Bach ed infine l’esuberante Tema e Variazioni sul Carnevale di Venezia di Niccolò Paganini. Davvero brillanti le attività di entrambe gli artisti che si sono esibiti in sale da concerto quali il Musikverein di Vienna, la Smetana Hall di Praga, il Mozarteum di Salisburgo, il Concertgebouw di Amsterdam, la Filarmonica di Cracovia, il Festival dei Palazzi di San Pietroburgo e moltissime altre.



La rassegna Vibrazioni armoniche è giunta alla sua seconda edizione e proseguirà con appuntamenti a cadenza mensile sino ad aprile 2020 che vedranno coinvolti i Comuni di Offida, Ascoli Piceno, Corridonia, San Severino Marche; l’iniziativa è sostenuta dalla Regione Marche e il concerto al Teatro Vaccaj si realizza in collaborazione con il Comune di Tolentino e la collaborazione tecnica dell’Amat. Ingresso al concerto con biglietto simbolico di 1 €. Un appuntamento prenatalizio davvero da non perdere per gli appassionati della Grande Musica e per vivere un momento armonioso con le leggere e galanti sonorità del flauto e la poderosa maestosità del pianoforte. © RIPRODUZIONE RISERVATA