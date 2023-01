Uno spettacolo divertente, sulle dinamiche familiari e anche sulla coppia: “La ciliegina sulla torta”, scritto e diretto da Diego Ruiz, andrà in scena sabato 21 gennaio alle ore 21,15 al Goldoni di Corinaldo, e domenica 22 gennaio, alle ore 17, al Persiani di Recanati. Sul palco, per gli spettacoli voluti dai comuni e Amat, saliranno Debora Caprioglio, Edy Angelillo e Blas Roca Rey, con Adelmo Fabo.



Lo spettacolo



Diego Ruiz ha scritto la commedia nel 2019, ma l’ha fatta debuttare solo l’anno scorso. «Ci tenevo moltissimo – racconta – a questa rappresentazione, e invece che nel 2020, con i distanziamenti, l’ho portata a teatro in un secondo momento: amo questa commedia in particolare, l’ho scritta ed è venuta fuori esattamente come la pensavo. Compresa l’ideona per il finale, che però non svelo». La storia ruota attorno alle dinamiche familiari di una coppia, rappresentata da Edy Angelillo e Blas Roca Rey, due genitori il cui figlio studia negli Usa, e torna con la fidanzata che è un po’ più grande di quanto ci si potesse aspettare. «Il tema fondamentale – spiega Ruiz – è che due genitori moderni, lei lavora lui è a casa, devono riuscire ad accettare una situazione particolare. La fidanzata, Debora Caprioglio, è in stile Dolly Parton, americana, che sconvolge un po’ la coppia radical chic. Il padre comunque prova a mediare».



La coppia



Il tema, oltre che della famiglia, è quello della coppia, tanto caro a Diego Ruiz, che non smette mai di metterla al centro della sua scrittura. «La coppia – dice – è alla base di tutto. È l’elemento guida della mia immaginazione. Io sono uno che ascolta molto, e di conseguenza mi vengono tante idee: dal racconto che i miei amici fanno delle proprie esperienze vedo come anche le coppie perfette possono avere “piccole cose”. Il mio gusto e lo spirito che metto nelle mie commedie, è proprio il fatto che il pubblico possa riconoscersi in quello che vede e ridere di sé. E vedo come le “mie coppie” crescono con me». La coppia sarà anche protagonista di “Cuori scatenati”, che vedrà Ruiz rappresentare uno dei personaggi, in un tour che lo porterà nelle Marche il prossimo mese di marzo. «Lì, in quello spettacolo - commenta - si parla di un altro argomento “scottante”: il tradimento». Una commedia che piace, che diverte, come “La ciliegina sulla torta”, e che Ruiz spera, come sempre, che il pubblico, una volta fuori, possa anche rifletterci. «Una riflessione inconscia – spiega – io non lancio messaggi diretti, ma anche se lo spettatore ci ripensa in un secondo momento, credo che sia una cosa buona».



“Orgasmo e pregiudizio”



Tra le sue commedie, sicuramente, quella di maggior successo, che continua ad andare in scena dopo anni, è “Orgasmo e pregiudizio”. «L’ho scritta 15 anni fa – racconta – ed è andata pure all’estero. Non metto mai riferimenti all’attualità spicciola nelle mie commedie, i temi sono universali, restano quelli e il pubblico finisce per identificarsi nei personaggi e nelle storie». Un pensiero alle Marche, infine, regione «stupenda, dalla grande cultura, aperta e con un grande “fermento” teatrale. Regione da ri-scoprire».