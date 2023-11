Senigalliese di nascita, romana d’adozione da qualche tempo, Arianna Primavera sarà in scena, sabato 4 novembre, alle ore 21 al teatro delle Energie di Grottammare. “Tremenda insufficienza dei nostri cuori”, questo il titolo, è uno spettacolo voluto da Comune, associazione Profili Artistici e Amat. Info: 331.2072439.



Il progetto



Per il titolo dello spettacolo, spiega Primavera, «ho voluto citare un romanzo di La Rochelle». Fuoco Fatuo, per la precisione, uno dei testi da cui la protagonista è partita per il suo lavoro. «Il mio – spiega – è un progetto che nasce dal desiderio di esplorare l’anomalia, il disordine, lo squilibro nella vita di tutti i giorni di una persona che si scontra con l’esterno, con le aspettative di una generazione non sua. Affronto in chiave comica e ironica il disagio psicologico, quasi una fatica di vivere, sensazioni che la mia generazione spesso prova, sentendosi vuota». Aspettative, fare o meno figli, concretezza, i tempi che corrono che causano caos. Ecco allora questo spettacolo che, prosegue Primavera, «vuol prendere in giro tutte queste cose, per provare a superarle. E faccio anche un confronto generazionale, con i genitori, cercando di vedere la questione con i loro occhi. Uno scambio generazionale, che nello spettacolo rappresento come un dialogo tra padre e figlia, con le difficoltà comunicative di chi 30 anni li ha avuti prima di noi». Sono tematiche delicate, vero, ma la comicità per l’autrice e protagonista può aiutare ad affrontarle. «Spesso – dice – vanno trattate anche a “brutto muso”, ho visto da vicino chi ne era afflitto e affronto queste questioni in modo diretto. Poi chi ha visto questo spettacolo mi ha anche scritto di essersi ritrovato, pure nelle cose più assurde».



La passione



La passione per la recitazione è nata quando era bambina, quando ha vissuto fin dall’inizio il mondo del teatro. «Mio padre burattinaio – dice- andavo a teatro, poi al liceo con il teatro collettivo autogestito ho visto che mi piaceva costruire qualcosa tutti insieme. Dopo il diploma mi sono iscritta subito all’accademia e ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare». Vocazione? «Se vogliamo – spiega – la possiamo chiamare in questo modo, di fatto ho sempre fatto questo e mi è sempre piaciuto molto». Recita, ha già lavorato tra cinema e tv, con Salvatores, Ravello e Archibugi per citarne alcuni, e a teatro, ma ogni volta che torna nelle Marche è diverso. «Ho calcato – racconta – i palchi di Roma, Firenze, Milano, Napoli, ma ogni volta che torno nelle Marche c’è quella piccola paura in più, sono tra la mia gente, con gli amici, una piccola ansia da prestazione la provo. In questo caso, poi, è la prima volta che torno da sola e con un mio testo, presentato l’anno scorso all’Homeless Factory». In attesa di essere a Grottammare guarda al presente, al teatro, cinema e televisione, strizzando l’occhio al futuro, puntando a vivere di questo lavoro sperando in «ruoli più grandi e impegnativi. Mi piace quello che faccio. In attesa dello spettacolo e di essere nelle mie Marche, saluto tutti».