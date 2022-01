Isabella Ragonese protagonista di “Da lontano. Chiusa sul rimpianto” di Lucia Calamaro: «Spettacolo riparatore»

PESARO - È ancora una donna la protagonista di “Da lontano. Chiusa sul rimpianto”, il testo che Lucia Calamaro ha scritto su misura per Isabella Ragonese, volto del nostro cinema e attrice teatrale di talento, in scena oggi alle 17 al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo, nell’ambito della rassegna itinerante della provincia di Pesaro Urbino, Teatri d’Autore.



L’emozione

Versatile, empatica, capace di catturare il pubblico con il suo appeal, la Ragonese interpreta un monologo dalla forte potenza emotiva, capace di trasportare il pubblico in quel luogo della mente in cui è più semplice rincontrarsi con l’altro. “Da lontano. Chiusa sul rimpianto” racconta il tentativo di una figlia adulta, diventata terapeuta, di aiutare la madre infelice, fragile, l’adulta impreparata al mondo.

«Lo spettacolo abbiamo iniziato a costruirlo nell’estate di un anno fa», racconta la Ragonese, «ci cercavamo da un po’ io e Lucia e aspettavamo l’occasione giusta per lavorare insieme. Eravamo partite da un’idea piccola, cercare di raccontare una sensazione di solitudine, di mancanza dell’altro, che forse stavamo vivendo». Un tema universale, che incontra i sentimenti più profondi di ognuno di noi: «Il discorso sul rimpianto, sul non aver fatto abbastanza: si parla anche della nostra infanzia, di quando abbiamo incontrato i nostri genitori che sono il primo “altro” che conosciamo. “Essere all’altezza del dolore degli altri”, come diciamo nello spettacolo, perché il punto è proprio quello».



L’impossibilità di aiutare

L’idea è infatti quella di voler “riparare” a qualcosa: «È uno spettacolo riparatore», prosegue la Ragonese, «perché vuole correggere in una maniera folle, ma evolutiva. Ricucire un passato, correggere un atteggiamento di inattività, di impossibilità di aiutare quando non se ne avevano i mezzi».

In questo caso la figura della psicoterapeuta è il simbolo di colei che per mestiere aiuta e sa ascoltare. «È ovviamente un estremo che questa figlia sia diventata psicoterapeuta proprio per capire la madre. È uno spettacolo molto intimo, che vuole essere anche un abbraccio in tempi in cui è difficile anche abbracciarsi. Il tentativo di fare una carezza: non siamo stati capaci di fare il possibile, ma ci abbiamo provato».

Per l’attrice, lavorare con Lucia Calamaro è stata una grandissima opportunità di crescere: «ha un modo di lavorare tutto suo e ci siamo anche divertite. È stato un bellissimo momento creativo, in cui mi sono sentita libera anche di proporre e di accogliere. Penso che i testi di Lucia vengano proprio dalla sua voce, ma allo stesso tempo lei ha la capacità di incontrarti in un punto intermedio, in cui quello che lei scrive ti appartiene profondamente come se lo avessi scritto e pensato tu».

Una scrittura viva e condivisa che permette grande empatia, «ha una grandissima capacità di rimanere fedele a un suo stile, ma nello stesso tempo sa e riesce mettersi nei panni dell’altro». E al pubblico non rimane che condividere questa empatia: «spero arrivino tutte queste piccole-grandi emozioni che lo spettacolo vorrebbe resuscitare in ognuno di noi e ci si senta meno soli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA