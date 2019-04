Morta Tania Mallet, addio a una delle "Bond Girls" di Sean Connery 007

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è morta. È stata una delle Bond Girl, amata perché vicina al più popolare degliL'attrice è deceduta ieri all'età di 77 anni come riferisce l'account ufficiale su Twitter della saga dei film di James Bond. Tania Mallet interpretò il personaggio dell'avvenente1964) di Guy Hamilton. Tania Mallet era nata il 19 maggio 1941 a Blackpool, nel Lancashire (Inghilterra).Dopo aver recitato in 'Missione Goldfinger', terzo film della saga cinematografica nata dai libri di Ian Fleming, Mallet non continuò a lavorare nel mondo del cinema e tornò a fare la modella. E' stata negli anni '60 una delle indossatrici più pagate della cosiddetta 'Swinging London'. Era la cugina della grande attrice britannica Helen Mirren e proprio lei ha raccontato in un'intervista che Mallet sosteneva economicamente la famiglia con il suo lavoro di indossatrice.'Agente 007, dalla Russia con amore' (1963), con la regia di Terence Young e sempre interpretato da Sean Connery. Doveva interpretare la 'Bond girl' Tatiana Romanova, ma il ruolo venne poi affidato all'attrice italiana Daniela Bianchi.