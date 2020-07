Tamara Gorro, un milione e 700mila fan su Instagram: il nudo integrale per festeggiare il traguardo

Un nudo integrale da capogiro per festeggiare il traguardo del milione e 700mila follower su Instagram. Così Tamara Gorro, ex tronista, modella e conduttrice televisiva, ha mandato in estasi i fan.

LEGGI ANCHE: Anna Tatangelo e il nuovo fidanzato dopo D'Alessio, la risposta su Instagram: «Il prossimo sarà...»

L'ex top model spagnola, ora conduttrice di Telecinco, ha scelto uno scatto decisamente sensuale per ringraziare tutti i follower. Tamara Gorro, divenuta celebre grazie all'edizione spagnola di Uomini e Donne, ha avuto una carriera estremamente soddisfacente sia nella moda che nello spettacolo. Oltre, ovviamente, al felice matrimonio col calciatore argentino Ezequiel Garay.

Il difensore, ex tra le altre di Real Madrid, Benfica e Zenit, ha appena rescisso il contratto che lo legava al Valencia ed è attualmente senza squadra. In attesa di sapere la prossima destinazione (si parla di un ritorno in Portogallo), Ezequiel Garay e Tamara Gorro, insieme ai loro due figli, sono tornati a vivere a Madrid, dove l'ex tronista lavora.

Ultimo aggiornamento: 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA