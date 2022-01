Alessandro a “Tali e quali”, da Castelfidardo allo show di Carlo Conti che questa sera fa il debutto su Rai1

CASTELFIDARDO - Approda alla ribalta televisiva nello show del sabato sera, Alessandro Lunardi, 41 anni, di Castelfidardo. Un nome noto nel mondo della musica dal momento che dal 2016 porta in tour nei locali le cover di Nek. Proprio la sua bravura e la straordinaria somiglianza con l’artista ne hanno fatto l’ideale partecipante a “Tali e quali”, lo show del sabato di sera di Rai1, condotto da Carlo Conti, che riparte questa sera alle 21.15.



La grande emozione

Lo spettacolo, sulla scia del grande successo di pubblico e di social di “Tale e Quale Show”, andato in onda negli ultimi mesi del 2021, darà spazio ad artisti bravissimi quanto sconosciuti, persone comuni, ma vere eccellenze, che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “Big” che li hanno preceduti, di presentarsi davanti alla stessa giuria (Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa) e di affrontare lo stesso meccanismo di voto. Le 42 esibizioni saranno suddivise nelle 4 puntate del programma. Ogni puntata avrà il suo vincitore. L’ultima puntata sarà arricchita da una super sfida: i “vincitori di puntata” ritorneranno in scena per sottoporsi alla votazione finale”.



«È un sogno che si avvera dopo tanta gavetta», dice Lunardi, nella vita impegnato nel settore della ristorazione, che molto spesso si sente chiamare e salutare “Ciao Nek” dopo aver portato in giro dal 2016 il suo spettacolo, cioè il Nek Tribute in tutta Italia e all’estero. Della trasmissione, per regolamento, non può dire niente ma non si sottrae ad un ringraziamento per lo staff che vi lavora. «È stato un onore aver lavorato con l’insegnante di recitazione Emanuela Aureli ed il vocal coach Antonio Mezzancella negli studi televisivi Dear Fabrizio Frizzi in Rai. Aver preso parte a questo programma è un grandissimo traguardo che soprattutto a livello personale ed artistico mi ha arricchito profondamente».



Prodotto da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine ltaly, “Tali e Quali” ed. 2022 è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Regia di Maurizio Pagnussat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA