Tale e Quale Show, i nomi dei 10 protagonisti e tutte le novità. Conti: «Non chiamatelo talent né reality»

Da venerdì sera torna l’intrattenimento su Rai1. E tocca a Carlo Conti in versione “adattatore” di programmi, come lui stesso ama definirsi nella versione post pandemia. Sarà alla guida di Tale e Quale Show. Una decima edizione - orfana del pubblico in sala e quindi della standing ovation - che vedrà 10 protagonisti e non 12.



In lizza per la vittoria, 5 donne e 5 uomini. Eccoli. La cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz, Luca Ward e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio. E come dice Carlo Conti: non chiamatelo talent né reality, ma si tratta di varietà con sul palco protagonisti e non concorrenti. In giuria i collaudati Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Ogni puntata torna Gabriele Cirilli che nella prima puntata prenderà le vesti di Orietta Berti.

