Carlo Conti a "Tale e quale show" torna alla conduzione. Leonardo Pieraccioni lo prende in giro: «Hai starnutito...»

Carlo Conti torna al timone di “Tale e quale show” dopo le recente conduzione in collegamento da casa a causa del Covid. A dare l’attesa notizia lo stesso conduttore su Instagram, preso in giro dall’amico Leonardo Pieraccioni.

Carlo Conti ha postato dal suo account social un video che lo vede seduto in viaggio sul treno, con regolare mascherina, mentre annuncia ai follower “Verso Roma, stasera la diretta”. Felicitazioni da parte di fan e amici del mondo dello spettacolo come Mara Venier ed Elena Sofia Ricci. Immancabile lo “zampino” di Leonardo Pieraccioni, che dalla bacheca prende in giro scherzosamente Conti: “Ho saputo – ha scritto il regista - che hai starnutito in carrozza 8 e ora son tutti ammassati nella 1”.

Nell’ultima conduzione da casa Conti, appena uscito dall’ospedale, aveva ringraziato lo staff medico e l’amico Nello, che con lui aveva diviso la camera nella struttura sanitaria: “Voglio mandare un saluto speciale in particolare al mio amico Nello, che ha condiviso con me la camera dell’ospedale per una settimana e finalmente anche lui oggi è a casa”.

