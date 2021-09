Tale e Quale Show, Alba Parietti imita Damiano dei Maneskin: scontro con Cristiano Malgioglio

Alba Parietti è una dei concorrenti di Tale e Quale Show e per la puntata di ieri sera ha vestito i panni di Damiano dei Maneskin. Una sfida difficilissima che ha scatenato l'ironia dei giurati e le parole dure di Cristiano Malgioglio. Tra i due, secondo i rumors, i nervi sarebbero molto tesi sin dalla prima puntata del programma condotto da Carlo Conti. Il cantautore ha giudicato la performance «Terrificante».

Tale e Quale Show, Alba Parietti è Damiano

Alba Parietti, che la scorsa puntata era travestita da Loredana Bertè, questa settimana ha assunto le sembianze di Damiano, frontman dei Maneskin, e si è dovuta cimentare in un'esibizione molto difficile. Sebbene la showgirl abbia dichiarato di ritenere il cantante il suo idolo attuale e la sua icona sexy preferita, la performance non ha convinto né i giurati né il pubblico.

Tale e Quale Show, i commenti dei giurati

«Ora ho capito perché gli altri tre Maneskin non si sono presentati», ha ironizzato Giorgio Panariello. «Qua chi è veramente fuori di testa (alludendo al brano dei Maneskin, è quello che abbina i cantanti ai concorrenti. Ora assegnare un cantante come Damiano dei Maneskin ad Alba Parietti penso che sia stata una sfida troppo forte per lei. Ho visto di peggio però».

Tale e Quale Show, il parere di Cristiano Malgioglio

Poi il parere di Cristiano Malgioglio, con cui ci sarebbe un po' di tensione a causa del gesto della scorsa settimana. Alba, infatti, non avrebbe gradito il suo tapparsi le orecchie durante l'esibizione. Anche ieri non è stato clemente: «Male, male, male, male. Io amo molto Alba, noi siamo molto amici. Mi piace che si mette in gioco. Non uso aggettivi, ma stasera è stata terrificante. Una donna che imita un uomo...? Sei stata terrificante, ma anche coraggiosa! Settimana prossima sai chi dovresti imitare? Mick Jagger! Un consiglio da amico? Cantare Je T’aime…Moi Non Plus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA