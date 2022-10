Ecco Symo, la ragazza del weekend che le canta a tutti, tra pop e r&b

Metti uno squarcio di r&b sotto il cielo di Roma. Un brano fresco, dove le sonorità afro incontrano il pop e il dancefloor su un tappeto di parole in cui si incastrano perfettamente espressioni legate al gergo romano. L'autrice, infatti, è romana doc, nata a cresciuta nella Capitale, da madre italo-etiope e padre italo-eritreo. Si tratta di Symo e del suo nuovo singolo “La ragazza del weekend” (distribuzione ADA Music Italy), del quale è online anche il videoclip ufficiale.

Il brano è stato composto dalla stessa Symo e prodotto da Encore. «”La ragazza del weekend” è un vero e proprio storytelling - spiega la sua autrice - racconta di una ragazza che decide di anteporre se stessa alla richiesta del suo ex di passare l’ennesima notte insieme, cercando così di non ricadere in quello che è decisamente uno sbaglio».



Nel video diretto da Tommaso Cassinis, si vede Symo decidere di dare un taglio a questa relazione con l’aiuto delle amiche. Un videoclip dal respiro internazionale in cui la giovane artista romana ha deciso di giocare anche con i look e l’estetica, ispirata agli anni 90. Del resto, rivendicare l’indipendenza e la libertà delle donne è una delle tematiche ricorrenti nelle canzoni di Symo, così come l’inclusione e il senso di appartenenza per le proprie origini.

Nel corso del lockdown, infatti, ha spopolato su TikTok la sua #Africachallenge, in cui Symo ha invitato la community a reinterpretare con vari video, il messaggio della sua canzone “Africa”, che affronta il tema degli stereotipi con cui convivono alcune persone afro discendenti, ma nella quale può rispecchiarsi qualsiasi persona di altra provenienza. La challenge ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni, dando vita a un vero e proprio melting pot virtuale tra giovanissimi di diverse etnie.



Nata a Roma nel 1991, Symo ha iniziato a 14 anni la sua gavetta canora nella scena urbana romana attraverso una collaborazione con il duo rap, La Squadra. La sua carriera si è sviluppata a fianco del dj e produttore romano Francesco Cucchi in arte Nan Kolè, nel solco di una musica che attinge dalla tradizione melodica italiana facendola incontrare con le particolarità estetiche del R&B moderno. Ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2018 con il brano “Paura di amare”, ed è stata presente al fianco di Antonello Venditti nelle tappe romane dei suoi tour nel 2017 e nel 2019, con le sue reinterpretazioni di “Sora Rosa” e “L’amore non ha padroni”. Symo ha poi proseguito la sua attività solista con il brano “Spazi vuoti” prodotto da Nan Kolè, il quale in passato ha prodotto anche “Africa”, “Prototipo” e “Come se fosse un sogno”. Nel 2020, durante il lockdown, ha pubblicato “Non so se ci sarai”, brano che narra di una storia d’amore nata sotto il cielo di Roma. Ora, con “La ragazza del weekend”, Symo ci prova ancora. E il sospetto che sia un altro centro è dietro l'angolo.