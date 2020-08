Melodie napoletane con Susanna Bertuccioli a Offida

OFFIDA - Un percorso bellissimo quello del festival Armonie della sera che, alla sedicesima edizione, fa conoscere gli angoli più belli delle Marche e non solo portando concerti di grandi artisti nei siti d’incanto che danno un valore aggiunto a quello musicale. Intensa settimana di concerti e di grandi successi del grande pianista Emanuele Arciuli esibitosi a palazzo Pianetti di Jesi e del duo Sello-Bacchetti al Castello della Rancia di Tolentino; continuando in questa direzione venerdì 14 agosto alle ore 21.15 sarà la bella sede dell’Enoteca Regionale a Offida ad accogliere il concerto di Susanna Bertuccioli, prima arpa del Maggio Musicale Fiorentino, pregevole compagine italiana.



Davvero insolito ed affascinante il programma scelto dall’artista con le più belle melodie napoletane da lei stessa trascritte ed elaborate per arpa sola. Monastero ‘e Santa Chiara, Funiculì funiculà, ‘A vucchella, I’te vorrai vaso, Santa Lucia, Quando nascente ninno, Anema e core, O sole mio sono solo alcune delle notissime melodie proposte dei grandi autori di immortali canzoni napoletane, da Luigi Denza a Francesco Paolo Tosti, da Eduardo Di Capua a Renato Carosone.



Un programma inusuale per un festival legato al più classico dei repertori ma allo stesso tempo eclettico come in questo caso il cui programma è dedicato a pagine immortali della canzone napoletana. Susanna Bertuccioli ha ricoperto anche il ruolo di prima arpa dell’European Comunity Youth Orchestra diretta da Claudio Abbado e nella Philharmonic Israel Orchestra diretta da Zubin Metha. E’ docente alla Scuola di Musica di Fiesole e tiene master class in paesi quali Argentina, Brasile, Messico. Al termine del concerto è previsto un brindisi di Ferragosto offerto dal Comune di Offida in collaborazione con alcune cantine locali.

I biglietti del concerto potranno essere acquistati online su:

www.liveticket.it/armoniedellasera

