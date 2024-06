La musica fabrianese scalda l’estate con la prima edizione del festival “Rock The Cag”. Venerdì, 14 giugno, dalle ore 18 alla mezzanotte musica live ed attività gratuite per conoscere da vicino il mondo che ruota attorno al Sant’Antonio fuori le mura.

Le band

Cinque le band previste, con alcune di loro che hanno costruito la loro musica all’interno del centro di aggregazione fabrianese. Sul palco annunciate le esibizioni di W8, F4, Ika, Black Mirrors e SoundSick. W8 è un emergente appassionato di rap, trap, hip hop. Classe 2004, iscritto al Conservatorio Morlacchi di Perugia. Dal 2020 inizia la sua attività di musicista, compositore, beatmaker e interprete collaborando con altri musicisti o in proprio. Prevista l’uscita di due album tra fine del 2024 e inizio del 2025, uno a suo nome e uno in collaborazione. Gli F4 hanno pubblicato lo scorso l’album “Noialtri” per la To Lose La Track, e la formazione fabrianese si muove su coordinate che sono state definite “bossaemo”. Ika proporrà art-pop, frutto di una ricerca sonora segnata da influenze diversissime. Un grande lavoro di ricerca, testi introspettivi ispirati da quadri e fiabe. “Bestie che ballano” è il primo disco uscito a gennaio 2024. Poi i Black Mirrors, gruppo punk rock e crossover fondato nel 1979 e ri-fondato nel 2009 a Fabriano. Da allora sono usciti con due album: “La vita sul serio” e “Stato d’Eccezione”. Ultimi i SoundSick, power trio alternative rock che riesce a miscelare tante anime sonore (grunge, psichedelia, post-rock) con due album all’attivo. Nel 2012 hanno pubblicano l’album di debutto “Astonishment” e nel 2023 “Epigram” per Accannone Records.

Il dj set

A curare l’aspetto musicale ci saranno Radio Fab (radio web che trasmette proprio all’interno del centro di aggregazione e che curerà il Dj set dopo i concerti) e Fabriano Pro Musica che si farà carico della resa sonora dei concerti previsti nel corso della giornata. Non solo musica, perché durante l’evento si svolgeranno anche attività curate da tutte quelle associazioni che hanno trovato “casa” all’interno del centro di aggregazione giovanile. Quindi saranno chiamate in causa la Lokendil, il Fotoclub Arti Visive Fabriano, il PDP Free Software User Group. «Sicuramente il centro di aggregazione giovanile – spiega il direttore artistico di Radio Fab, Andrea Bentivoglio - con le sue sale attrezzate per le prove, è un centro di riferimento importante per tutta la comunità di musicisti. Sono decine le band di ragazzi che vengono a provare. Sicuramente il centro aggregazione giovanile è un punto di riferimento irrinunciabile per la musica in città ma è anche un centro essenziale per la vita culturale della nostra città viste le tante associazioni che la animano e per le attività dei ragazzi in particolare che partecipano con entusiasmo».

Il patrocinio

L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Fabriano, grazie a un’iniziativa congiunta di Ambito10, Cooperativa Mosaico e di tutte le associazioni che popolano il Cag e lo riempiono quotidianamente di contenuti e idee.