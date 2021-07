Summer Jamboree, oggi è il D-day. Parte il festival a stelle e strisce che accende Senigallia

SENIGALLIA - Dopo la pausa forzata torna più grintoso che mai a Senigallia il Summer Jamboree Festival. Oggi prende il via la XXI edizione, in programma fino all’8 agosto. Il palinsesto si caratterizza per i grandi concerti a ingresso gratuito, tutti sold out, e, nonostante le limitazioni, avrà tutti gli ingredienti per ricreare l’alchimia festivaliera, compresi il frizzante burlesque, cabaret, music and dance show in programma al teatro La Fenice.

Il dance show sul main stage con ballerini e campioni internazionali di danze swing; la sfilata di auto d’epoca e il walk-in tattoo con tatuaggi non stop alla Rotonda da oggi a domenica.



Il Rockin’ Village

Confermato il Rockin’ Village Vintage Market in piazza del Duca e nei giardini della Rocca Roveresca dalle 17 all’1, traboccante di memorabilia da collezione. Saranno inoltre presenti il Barber Shop e l’Hairstyling per tagli e acconciature in stile. In piazza Garibaldi ci sarà il Park d’auto e moto pre 1969.

Tutti i giorni sul prato della Rocca, dalle 20 all’1, i fan troveranno una novità, il Movie Hop, ovvero un megaschermo dove vedere sia i concerti del giorno prima al Summer Jamboree, sia alcune rockin’ clips e rassegna di immagini d’epoca. Gli appuntamenti live quest’anno saranno concentrati su un unico palco, quello di Piazza Garibaldi, cuore pulsante del festival.

Tra le novità la proiezione in anteprima del documentario “Rock’n’Roll is a State of the Soul” lunedì 2 agosto all’Arena Gabbiano e l’appuntamento con le proposte espositive di grande spessore.



La mostra “Women”

Quest’anno è la volta della prestigiosa mostra fotografica “Women” a Palazzetto Baviera fino al 26 settembre Di Milton H. Greene. Il programma inoltre si potrà arricchire di nuove iniziative che verranno prese in considerazione in base alle normative vigenti.

«Con questo particolare progetto artistico – spiegano gli organizzatori Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini – pensato per questo particolare 2021 insieme al Comune di Senigallia vogliamo raccontare, in un momento storico così sfidante per tutti quanti, la bellezza di potersi ritrovare di nuovo insieme immaginando un futuro migliore di quello che abbiamo dovuto lasciare fuori dalle porte di casa nel marzo 2020».

Sponsor ufficiali della XXI edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Wild Turkey, Bcc Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.



Balossi più Salvatori

A presentare questa edizione del Summer Jamboree facendo gli onori di casa, ci sarà Alice Balossi, food blogger, pin-up e appassionata di cultura Vintage. Con lei sul palco a sorpresa in alcune serate, anche Dario Salvatori. Quindici i dj internazionali ospiti che si alterneranno tra Rotonda, centro storico e Mascalzone. Ieri mattina in prefettura si è tenuta una riunione per programmare i controlli e predisporre gli aspetti tecnici, a partire dai blocchi di cemento che verranno allestiti nei punti di accesso al centro storico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA