Sueli Viera di Senigallia ha conquistato lo scettro di Miss Strega 2019 a Corinaldo

CORINALDO - E' Sueli Viera di Senigallia ha conquistare lo scettro di Miss Strega 2019 a Corinaldo. E lo ha fatto superando dopo due selezioni le altre otto concorrenti. Al secondo posto Marisa Rragami, sempre di Senigallia seguita da Stamira D’Amico di Corinaldo.

L’ospite d’onore

Ospite d’onore Roberto Farnesi che ha esordito chiedendo di non fare troppo tardi perché il giorno dopo aveva delle riprese da fare per Il paradiso delle signore e non si voleva presentare come un zombie, tanto per rimanere in tema. Parole di ammirazione da parte del popolare attore per il Teatro Goldoni, definito un vero e proprio gioiello e per tutto il paese di Corinaldo. E ad Antonella Cioccia, che ha condotto con maestria la serata, che gli chiedeva se sarebbe tornato a interpretare Le tre rose, ha affermato che la storia era conclusa, ma che nelle fiction tutto è possibile e quindi… chissà?

La serata

Difficile il compito della giuria composta dal sindaco Matteo Principi, Luca Barattini Pascucci della Janco srl, l’hair style Mauro Sopranzetti, Riccardo Urbinati dell’omonima boutique, Denise Costantini designer vincitrice di diversi premi e ideatrice del logo “Polvere di stelle” per la 22esima edizione della Festa delle Streghe, Massimo Gradoni, presidente della Pro loco e Ilaria Giorgini, Miss Strega 2018. La Giorgini ha raccontato che è stata ospite di Chiambretti nella stessa puntata che vedeva la presenza di Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, ironia e divertimento, ma soprattutto il nome di Corinaldo e delle Marche alla ribalta nazionale. Gli intermezzi sono stati proposti da Nicole Vestuto, 16 anni di Corinaldo che ha interpretato alcune canzoni, e il corpo di ballo delle Dark Angeles. La Vestuto ha partecipato al Cantagiro 2019 classificandosi prima nelle regionali e quarta nelle finalissima di Fiuggi.

Le concorrenti

Commenti tutti positivi da parte della giuria per gli abiti presentati, ma anche per l’interpretazione del soggetto e per l’originalità delle scelte dei materiali di riciclaggio per la confezione degli stessi. Hanno sfilato Elisa Cagnoni di Ancona, Chiara Morbidelli di Senigallia, Arianna Dongu di Ancona, Violetta Mosolova di Maiolati Spontini, Elena D’Ottavio di San Benedetto del Tronto e Olga Brumar di Ascoli Piceno, che ha ricevuto il premio per la concorrente che è giunta da più lontano. Al termine della gara è stata Ilaria Giorgini, Miss Strega 2018, a cedere lo scettro a Sueli Viera. Applausi e foto di rito.

