Il Circo El Grito ritorna ad affascinare un pubblico di tutte le età con l’atteso appuntamento di “Stupor Circus”, in programma al Parco Miralfiore, nel suggestivo chapiteau allestito per l’occasione e gli spazi dell’arena, dal 27 giugno al 14 luglio.

Il rapporto privilegiato

«Con i nostri spettacoli giriamo l’Europa – dichiara Fabiana Ruiz Diaz di Circo El Grito – ma a Pesaro stiamo consolidando un rapporto per noi prezioso. Tornare per la sesta volta, con una proposta artistica completamente rinnovata è il nostro segno di riconoscenza verso quanti ci hanno accolto». E Giacomo Costantini aggiunge «Immersi nel verde del Parco Miralfiore, nell’arena o al riparo nello chapiteau del Circo El Grito, potrete assistere a spettacoli di circo contemporaneo adatti a tutta la famiglia. Un’occasione unica per scoprire questo nuovo linguaggio di cui le origini si perdono nel tempo. Presenteremo tre nuove produzioni firmate Circo El Grito, due progetti internazionali e cinque compagnie di rilevanza nazionale».Dal 27 al 30 giugno allo chapiteau apertura del festival con Cronache Circensi, mentre dal 28 al 30 giugno, nell’arena del parco, la Compagnia TrioCirc presenta Concrete 00, dove tre magazzinieri tanto strampalati quanto audaci decidono di mettere in atto un piano di fuga per evadere dal misterioso magazzino in cui sono costretti a lavorare senza sosta.Il programma del 4 e 5 luglio si articola tra tre proposte: dalla poesia di “Officina oceanografica sentimentale di Samovar” (nel teatro roulotte per 7 spettatori) al gioco con una marionetta di Pietro Barilli e il suo “Quieto Parado”, fino a On Air!, voci e suoni della radio in divertenti corto circuiti metateatrali nell’incontro o nella sovrapposizione tra il mondo sonoro e quello visuale. Stupor Circus prosegue il 6 e 7 luglio all’arena con Mago per svago di L’Abile Teatro, mentre allo chapiteau Cia Dela Praka presenta Maiador. Nelle giornate 11, 12, 13 e 14 luglio Circo El Grito porta in open air Il noto e l’ignoto, spettacolo che nasce dall’esigenza di condurre lo spettatore in un contesto in cui narrazione, tecnica circense, musica dal vivo e illusionismo sono al servizio del gioco collettivo.

I colori essenziali

Sempre nelle giornate dell’11, 12, 13 e 14 luglio è ancora Circo El Grito protagonista all’arena con “Un amour en couleur” di Fabiana Ruiz Diaz in scena con Pietro Barilli e Jonnathan Lemos. Si tratta di una ricerca sui colori essenziali dell’animo umano in un’epoca fredda e commerciale, un viaggio verticale che rappresenta il ritorno alla purezza dell’infanzia. DoppioZero di Carpa Diem allo chapiteau l’11 e 12 luglio, è uno spettacolo dove si prende per mano lo spettatore e lo si invita ad abbandonarsi allo sguardo dell’infanzia che trova nel circo contemporaneo le sue parole mute.A chiudere la sesta edizione di Stupor Circus il 13 e 14 luglio allo chapiteau sono i Okidok, duo belga formato da Xavier Bouvier e Benoît Devos, con Hahaha. La coppia scatena una potenza fantastica senza paragoni grazie a tanti sketch visivi frutto di un’inventiva inesauribile ed estremamente divertente. Info: 0721387621, biglietterie circuito Amat vivaticket.